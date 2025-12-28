Dự án Phương Mai Bay Resort hơn 1.700 tỷ đồng ven biển Gia Lai thành nơi thả bò

Trước đó tháng 5/2023, Báo Điện tử VTC News có bài viết "Cận cảnh những dự án tại Bình Định bị Thanh tra Bộ KH&ĐT 'điểm tên' sai phạm" trong đó có Dự án Phương Mai Bay Resort thi công một số hạng mục khi chưa có cấp Giấy phép xây dựng và bị xử phạt. Mặc dù được gia hạn sau đó nhưng tiến độ triển khai thực hiện dự án vẫn không tiến triển.