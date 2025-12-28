Dự án Phương Mai Bay Resort hơn 1.700 tỷ đồng ven biển Gia Lai thành nơi thả bò

Video: Toàn cảnh Dự án Phương Mai Bay Resort hơn 1.700 tỷ đồng sau 7 năm khởi công
Dự án Phuong Mai Bay Resort có tổng vốn đầu tư 1.780 tỷ đồng, diện tích 30,3 ha, được UBND tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 3034 ngày 10/9/2018, điều chỉnh theo Quyết định số 3686 ngày 6/9/2021.
Dự án sở hữu vị trí ven biển đẹp do Công ty CP Phương Mai Bay làm chủ đầu tư với mục tiêu đầu tư xây dựng một resort biển đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao gồm 600 phòng khách sạn 5 sao; 600 phòng khách sạn 4 sao; 166 phòng biệt thự.
Tiến độ để thực hiện dự án Phương Mai Bay Resort từ tháng 7/2018 - 7/2024 (đã được chấp thuận gia hạn thêm 24 tháng). Tuy nhiên theo ghi nhận của Báo Điện tử VTC News, đến nay toàn bộ dự án vẫn là bãi cát hoang hóa, mênh mông.
Trên mặt bằng dự án chỉ có các hạng mục nhỏ lẻ như nhà điều hành, khu nhà bảo vệ, khu cây xanh cảnh quan, tường rào cổng ngõ, hệ thống thoát nước, san nền dự án và một số tuyến đường...
Điều đáng nói, đây là các hạng mục từ dự án trước để lại.
Tại hiện trường dự án, chủ đầu tư Công ty CP Phương Mai Bay chỉ xây dựng dang dở một số hạng mục như: 2 biệt thự mẫu, kè chắn cát bay, bãi đỗ xe, nhà ở nhân viên...
Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, Công ty CP Phương Mai Bay được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án Phương Mai Bay Resort trong thời gian 50 năm (từ 31/3/2017 đến 31/3/2067), hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
Sau 7 năm, dự án chỉ thực hiện vỏn vẹn một hạng mục đáng chú ý là 2 căn biệt thự kiểu mẫu và một bãi cát mênh mông để chăn thả bò.
Cổng sắt quảng bá dự án Phương Mai Bay Resort trong tình trạng ngã đổ, gỉ sét vì phơi mưa nắng, chủ đầu tư cũng không muốn dựng lại.
Trước đó tháng 5/2023, Báo Điện tử VTC News có bài viết "Cận cảnh những dự án tại Bình Định bị Thanh tra Bộ KH&ĐT 'điểm tên' sai phạm" trong đó có Dự án Phương Mai Bay Resort thi công một số hạng mục khi chưa có cấp Giấy phép xây dựng và bị xử phạt. Mặc dù được gia hạn sau đó nhưng tiến độ triển khai thực hiện dự án vẫn không tiến triển.
Tháng 10/2025, theo ý kiến thống nhất của các sở ngành Gia Lai, Ban Quản lý Khu kinh tế kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh chấm dứt hoạt động của dự án Phuong Mai Bay Resort của Công ty CP Phương Mai Bay.
Bình luận