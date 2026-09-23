'Café, sách và phim' đưa văn học Việt - Pháp đến gần công chúng

(VTC News) -

Sáng 23/9, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại (VOV5), Đài Tiếng nói Việt Nam và Viện Pháp tại Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác thực hiện podcast “Café, sách và phim”.

Tham dự và ký thỏa thuận, phía Đài Tiếng nói Việt Nam có bà Phó Cẩm Hoa, Trưởng Ban Đối ngoại (VOV5). Đại diện Viện Pháp tại Việt Nam là ông Eric Soulier, Tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam.

Quang cảnh lễ ký thỏa thuận hợp tác thực hiện podcast “Café, sách và phim”. (Ảnh: Viên Minh)

Phát biểu tại lễ ký, ông Eric Soulier cho biết podcast “Café, sách và phim” được triển khai từ tháng 4 và sau vài tháng đã trở thành cầu nối văn học giữa Việt Nam và Pháp.

Theo ông Eric Soulier, các tác phẩm của Nam Cao, Le Clézio, Anna Moï và Tô Hoài đã được giới thiệu trong chương trình, góp phần kết nối hai ngôn ngữ, độc giả và xã hội hai nước.

“Mỗi tập podcast là một lời mời khám phá một tác giả, một tác phẩm và trên hết là kết nối hai thế giới của chúng ta”, ông Eric Soulier nói.

Ông Eric Soulier, Tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Viên Minh)

Cũng tại buổi lễ, bà Phó Cẩm Hoa cho biết Ban Đối ngoại kỳ vọng “Café, sách và phim” trở thành cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Pháp. Theo Trưởng Ban Đối ngoại (VOV5), thông qua podcast, các tác phẩm văn học của hai nước có thêm không gian để được giới thiệu, trao đổi và khám phá.

“Công chúng có cơ hội hiểu hơn về các tác giả, tác phẩm và đồng thời có thể cảm nhận được sự giao thoa giữa hai nền văn hóa”, bà Phó Cẩm Hoa nói.

Bà Phó Cẩm Hoa mong muốn hai bên tiếp tục phát huy thế mạnh, mạng lưới truyền thông của mỗi bên để đưa podcast đến gần hơn với đông đảo công chúng nói tiếng Pháp.

Bà Phó Cẩm Hoa, Trưởng Ban Đối ngoại (VOV5), Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Viên Minh)

Ra mắt từ tháng 4, “Café, sách và phim” là podcast bằng tiếng Pháp, phát vào Chủ nhật thứ hai và Chủ nhật cuối cùng mỗi tháng. Nội dung chương trình xoay quanh sách, điện ảnh và văn hóa.

Các tập podcast được phát trên vovworld.vn, Spotify và YouTube, đồng thời được giới thiệu trên Facebook và TikTok.

Trước thời điểm ký thỏa thuận, VOV5 và Viện Pháp tại Việt Nam đã phối hợp thực hiện chương trình. Hai bên cùng tham gia lựa chọn chủ đề, tác phẩm và khách mời cho từng nội dung.

Ban Đối ngoại (VOV5), Đài Tiếng nói Việt Nam và Viện Pháp tại Việt Nam ký Thỏa thuận hợp tác thực hiện podcast “Café, sách và phim”. (Ảnh: Viên Minh)

Trong quá trình sản xuất, Ban Đối ngoại đảm nhiệm phần biên tập và đưa chương trình tới thính giả. Viện Pháp tại Việt Nam hỗ trợ về nội dung văn hóa, đồng thời kết nối với các tác giả và nhà xuất bản để phục vụ chương trình.

“Café, sách và phim” là một trong 14 kênh podcast do Ban Đối ngoại thực hiện, trong đó có 12 kênh bằng tiếng nước ngoài.

Một số hình ảnh tại lễ ký thỏa thuận hợp tác thực hiện podcast “Café, sách và phim”