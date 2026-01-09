Cách làm pate tại nhà vừa ngon, rẻ vừa an toàn

(VTC News) -

Pate là món ăn quen thuộc với nhiều gia đình, thường ăn cùng xôi hoặc bánh mỳ. Thời gian gần đây, các bà nội trợ có xu hướng tự làm món ngon này nhằm kiểm soát được nguồn nguyên liệu sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Để làm được mẻ pate ngon, bí quyết nằm ở khâu xử lý gan để khử sạch mùi tanh và tỉ lệ cân bằng giữa gan với thịt mỡ. Bạn cũng có thể thử tài tự làm pate theo hướng dẫn dưới đây và đưa nó vào thực đơn món ngon sạch mỗi ngày.

Pate gan heo là món ăn phổ biến nhất, được nhiều người yêu thích. (Ảnh: Eatary)

Cách làm pate gan heo

Nguyên liệu:

- 300 – 500gram gan heo tươi (màu đỏ sẫm, không đốm)

- 150 – 300gram thịt ba chỉ hoặc thịt vai heo

- 100 – 200gram mỡ heo

- 3 lát bánh mỳ sandwich

- 1 củ hành tây

- 3 tép tỏi băm

- Sữa tươi không đường, bơ lạt

- Gia vị: muối, tiêu, hạt nêm.

Gan rửa sạch, ngâm trong sữa tươi khoảng 20 đến 30 phút để khử mùi tanh và giúp thành phẩm béo, mịn hơn rồi vớt ra để ráo. Bơ được đun nóng trong chảo, cho hành tỏi vào phi đến khi dậy mùi thơm, tiếp đó cho gan, thịt và mỡ vào xào ở lửa vừa đến khi vừa chín tới, tránh xào quá kỹ khiến pate bị khô.

Hỗn hợp sau khi xào được cho vào máy xay cùng bánh mì đã ngâm sữa, xay nhuyễn đến khi đạt độ mịn mong muốn. Cuối cùng, bạn đổ hỗn hợp vào khuôn, đem nấu cách thủy hoặc hấp trong lò từ 30 đến 45 phút cho đến khi pate chín hoàn toàn, để nguội là có thể sử dụng.

Cách làm pate gan gà tại nhà

Nguyên liệu:

- 400 – 450 gram gan gà, rửa và ngâm sữa 1–2 giờ

- 100 gram da heo

- 200 gram thịt heo xay

- Sữa tươi không đường, bơ lạt

- 3 lát bánh mỳ sandwich

- 1 củ hành tím, 1 tép tỏi

- Gia vị: muối, tiêu, hạt nêm.

Gan gà được ngâm trong sữa tươi để loại bỏ tạp chất và mùi tanh, đồng thời giúp gan mềm hơn khi chế biến. Làm nóng một nửa lượng bơ trong chảo, cho hành tây vào xào đến khi mềm và trong, sau đó thêm tỏi, hành tím vào tạo mùi thơm. Khi hành tỏi thơm, bạn thêm thịt xay vào xào khoảng 2 phút thì thêm gan gà, ruột bánh mì ngâm sữa vào xào chung thêm 3 phút. Phần lõi gan gà vẫn hơi hồng để giữ độ mềm và ngọt tự nhiên. Nêm muối, tiêu vừa ăn.

Luộc da heo khoảng 20 phút cho tới khi chín mềm. Cho tất cả vào máy xay cùng phần bơ còn lại, xay nhuyễn đến khi thành hỗn hợp mịn. Cuối cùng, bạn đổ pate ra khuôn, để nguội rồi làm lạnh trong vài giờ trước khi dùng, giúp pate định hình, mềm mịn và không bị khô.

Pate gà được đánh giá là mềm mại, lạ miệng, dễ ăn hơn pate heo. (Ảnh: Eatary)

Cách làm pate chay

Nguyên liệu:

- Đậu hũ hoặc hạt điều nấu mềm

- Nấm hương hoặc nấm rơm xào thơm

- Hành tây, tỏi

- Bơ thực vật hoặc dầu ô liu

- Gia vị: muối, tiêu, thảo mộc (cỏ xạ hương, oregano).

Hành tây và tỏi được xào với dầu ô liu trên lửa vừa đến khi dậy mùi thơm, sau đó cho đậu hũ hoặc nấm đã sơ chế vào đảo đều và nêm gia vị cho vừa miệng. Khi nguyên liệu đã thấm gia vị, cho toàn bộ hỗn hợp vào máy xay cùng bơ thực vật, xay nhuyễn đến khi đạt độ sánh mong muốn. Đổ pate chay ra khuôn, để nguội rồi làm lạnh để pate định hình trước khi sử dụng.

Nguyên liệu khác: Bạn có thể biến tấu thành pate đậu xanh, pate nấm hoặc pate hạt để tăng hương vị và dinh dưỡng.

Pate chay phù hợp cho những người yêu thích ăn rau. (Ảnh: RunAwayRice)

Lưu ý khi làm pate tại nhà

Để món pate tự làm tại nhà đạt được hương vị tinh tế như các thương hiệu nổi tiếng, bạn hãy bỏ túi những mẹo nhỏ nhưng cực kỳ hữu hiệu sau đây:

Khử mùi và thải độc gan bằng sữa tươi: Đừng bao giờ bỏ qua bước ngâm gan trong sữa tươi không đường từ 20-30 phút. Protein trong sữa không chỉ giúp trung hòa độc tố, làm sạch máu đọng mà còn loại bỏ hoàn toàn mùi tanh nồng đặc trưng của gan heo hay gan gà. Sau khi ngâm, bạn sẽ thấy miếng gan trắng sạch hơn và khi chế biến sẽ có mùi thơm thanh nhẹ, béo ngậy.

Tạo độ mướt bằng bơ và mỡ phần: Một mẻ pate ngon không thể thiếu chất béo. Việc sử dụng bơ lạt chất lượng cao sẽ tạo nên mùi thơm nồng nàn. Trong khi đó, mỡ phần xay cùng thịt lại giúp cấu trúc pate có độ kết dính, mướt mịn và không bị khô khốc khi để nguội. Nếu bạn muốn pate bóng bẩy hơn, hãy phết một lớp bơ chảy lên bề mặt sau khi hấp chín.

Kỹ thuật xào ga: Sai lầm phổ biến là xào gan quá kỹ khiến gan bị khô, cứng và chuyển màu thâm. Bạn chỉ nên xào gan trên lửa lớn đến khi miếng gan vừa săn lại, bên trong vẫn còn giữ được độ ẩm và màu hồng nhạt. Lúc xay và hấp, pate sẽ giữ được độ mềm mại, tan ngay trên đầu lưỡi thay vì bị bở rạc.

Mẹo bảo quản: Pate rất dễ bị khô và thâm đen bề mặt khi tiếp xúc với không khí. Sau khi hấp xong, bạn nên đợi pate nguội bớt rồi dùng màng bọc thực phẩm hoặc giấy bạc bao kín lại trước khi cho vào tủ lạnh. Cách tốt nhất là đổ một lớp mỡ nước hoặc bơ lạt đun chảy lên trên bề mặt để tạo lớp màng bảo vệ tự nhiên, giúp pate luôn giữ được màu sắc hồng hào và độ ẩm mịn sau nhiều ngày.