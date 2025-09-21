Cách làm phở xào giòn, phở xào mềm cực ngon và dễ

(VTC News) -

Cách làm phở xào giòn, xào mềm cực ngon và dễ. (Ảnh: Pinterest)

Hiện nay có nhiều công thức chế biến món phở xào và dưới đây là những cách đơn giản nhất. Các nguyên liệu cần thiết để chế biến món phở xào gồm:

- Bánh phở tươi: 500gr (hoặc bánh phở khô ngâm nước)

- Thịt bò/thịt gà/hải sản tùy chọn: 200–300gr

- Hành tây: 1 củ

- Cà rốt: 1 củ nhỏ

- Rau cải, cải ngọt, giá đỗ, rau muống chẻ hoặc các loại rau yêu thích

- Tỏi, hành lá, cần tây

- Gia vị: Dầu ăn, nước tương, dầu hào, nước mắm, tiêu, đường, bột ngọt (tùy khẩu vị)

Cách làm phở xào giòn

Phở xào giòn thường xuất hiện trong các nhà hàng, quán ăn. Khi ăn, sợi phở vàng nâu, giòn tan bên ngoài, nhưng vẫn giữ được độ ngọt thơm, kết hợp cùng phần nhân xào rau thịt đậm vị rất hấp dẫn. Bạn cũng có thể tự làm món này ngon không kém ngoài tiệm.

Chuẩn bị bánh phở: Nếu dùng bánh phở khô, bạn ngâm nước khoảng 20–30 phút cho mềm, sau đó để ráo kỹ nước.

Trộn phở với chút dầu ăn và bột năng (khoảng 1–2 muỗng cà phê) để bánh phở giòn mà không bị cháy.

Bắc chảo sâu lòng, đổ dầu ăn ngập bánh phở. Khi dầu nóng già, bạn cho bánh phở vào chiên (có thể dàn mỏng ra như một cái bánh); cciên đến khi hai mặt vàng đều, giòn tan thì vớt ra để ráo dầu.

Xào các nguyên liệu như thịt bò, tôm, mực, rau củ. Nếu muốn có thêm nước sốt sệt ăn kèm, bạn có thể pha: 1 muỗng nước tương + 1 muỗng dầu hào + 1 muỗng bột bắp hòa với nước + chút tiêu và đường. Đun hỗn hợp đến khi sánh lại, sau đó rưới lên phần nhân xào.

Trình bày: Đặt miếng bánh phở chiên giòn ra đĩa, rưới phần nhân xào (có nước sốt hoặc không) lên trên; trang trí thêm hành ngò, ớt sợi, và tiêu.

Món phở xào giòn có lớp bánh phở vàng ruộm, giòn tan bên ngoài nhưng bên trong vẫn có chút dai mềm, ăn kèm với nhân xào đậm vị, thơm nức mũi. Món này cực hợp để chiêu đãi khách hoặc đổi vị cho bữa cơm gia đình.

Cách làm phở xào mềm

Khác với phở xào giòn, phở xào mềm lại thiên về sự thanh nhẹ, dễ ăn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho bữa sáng hoặc bữa tối nhanh gọn.

Sơ chế nguyên liệu: Tách nhẹ các lớp bánh phở tươi, nếu bị dính thì chần sơ nước nóng và để ráo. Thịt bò thái mỏng, ướp với 1 muỗng dầu hào, 1 ít tiêu, 1/2 muỗng nước tương, để thấm 10 phút. Rau củ rửa sạch, cắt khúc vừa ăn. Hành, tỏi băm nhỏ, hành tây thái múi cau.

Phi thơm tỏi với ít dầu ăn, cho thịt bò vào xào nhanh tay trên lửa lớn để thịt không bị dai, trút ra đĩa. Xào rau củ với chút muối, đảo đều khoảng 2–3 phút rồi cho ra bát riêng.

Cho chút dầu ăn vào chảo, phi tỏi thơm, cho bánh phở vào xào với lửa lớn để phở không ra nước. Nêm 1 thìa nước tương, 1 thìa dầu hào, chút tiêu, đường, đảo đều tay. Khi thấy phở tơi, nóng đều thì cho rau và thịt bò đã xào vào trộn chung. Đảo thêm 1–2 phút rồi tắt bếp. Rắc hành lá, cần tây và tiêu lên trước khi dùng.

Món phở xào mềm có sợi phở dai, không nát, không dính cục, thấm đều gia vị, rau xanh giòn nhẹ, thịt mềm và đậm đà – cực kỳ bắt cơm và dễ ăn.

Mẹo nhỏ để món phở xào ngon chuẩn vị

- Dùng lửa lớn khi xào: Giúp phở không bị ra nước, giữ được độ tơi ngon.

- Không xào quá lâu: Sợi phở mềm nhanh, chỉ cần đảo đều là đủ. Xào lâu dễ bị nát hoặc dính.

- Không cho quá nhiều nước sốt: Dễ khiến món ăn bị nhão, mất độ ngon của sợi phở.

- Nêm nếm vừa miệng trước khi trộn chung: Vì sau khi trộn, phở ít hút gia vị hơn cơm hoặc bún.

- Làm nóng lại phở trước khi ăn: Với phở xào mềm, nếu để nguội, bạn có thể cho vào lò vi sóng hoặc đảo sơ lại trên chảo là sợi phở vẫn ngon như mới.

Biến tấu phong phú cho món phở xào

Phở xào có thể thay đổi đa dạng theo khẩu vị và nguyên liệu sẵn có:

- Phở xào chay: Dùng nấm, đậu phụ, rau củ, sốt tương ngọt.

- Phở xào hải sản: Tôm, mực, sò điệp, bạch tuộc – xào cùng cải thìa, cà rốt.

- Phở xào gà xé: Thịt gà luộc xé sợi, xào với hành tây và rau cần.

- Phở xào kiểu Thái: Nêm thêm tương ớt, nước cốt me và đậu phộng rang – tạo vị chua cay hấp dẫn.