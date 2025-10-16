Cách làm lạc rang muối để lâu vẫn giòn

(VTC News) -

Lạc rang muối là món ăn dân dã, quen thuộc với bao thế hệ người Việt. Vị bùi bùi của lạc (đậu phộng), hòa quyện với chút mặn mòi của muối và đôi khi là hương thơm thoảng của lá chanh, khiến món ăn tưởng chừng đơn giản này lại “gây nghiện” đến lạ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách rang lạc muối sao cho giòn rụm, thơm ngon mà vẫn để được lâu mà không bị hôi dầu hay ỉu.

Cách làm lạc rang muối giòn lâu

Để làm món lạc rang muối để lâu vẫn giòn, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau:

- Lạc (đậu phộng): 500gr

- Muối trắng hạt nhỏ: 1 thìa canh (khoảng 15gr)

Lạc rang muối để lâu vẫn giòn. (Ảnh: Toutitao)

- Dầu ăn: 1-2 thìa canh (tùy lượng lạc)

- Bột canh (tùy chọn): 1/2 thìa cà phê (giúp tăng hương vị)

- Lá chanh (tùy chọn): 5–7 lá (giúp món ăn thơm hơn)

Mẹo chọn lạc ngon: Nên chọn hạt đều, không bị mốc, không có mùi lạ. Lạc mới sẽ có mùi thơm tự nhiên, chắc tay khi cầm.

Sơ chế lạc: Nhặt bỏ hạt lép, sâu, rửa sơ qua bằng nước lạnh để loại bỏ bụi bẩn. Để ráo nước hoặc dùng khăn sạch lau khô. Không rang khi lạc còn ướt vì dễ bị bắn dầu và làm lạc lâu giòn.

Cho chảo lên bếp, bật lửa nhỏ vừa, rang khô lạc (không dầu) trước trong khoảng 5–7 phút để làm nóng hạt và bay hơi ẩm. Cho 1–2 thìa dầu ăn vào chảo, đảo đều. Không nên dùng quá nhiều dầu vì sẽ làm lạc nhanh ỉu sau khi nguội. Tiếp tục rang đều tay trên lửa nhỏ trong khoảng 10–15 phút. Khi thấy vỏ lụa bắt đầu nứt nhẹ, màu ngả vàng và có mùi thơm là được.

Mẹo nhỏ: Có thể rang lạc cùng vài hạt muối to để hút ẩm trong lúc rang.

Có thể rang lạc cùng vài hạt muối to để hút ẩm trong lúc rang.

Kiểm tra độ chín: Bốc một vài hạt ra, thổi nguội và bóc vỏ ăn thử. Nếu hạt giòn bùi, không còn cảm giác sống là đạt; tắt bếp, đổ lạc ra rổ inox hoặc khay rộng có lót giấy thấm dầu.

Cho muối vào chảo sạch, rang khô (có thể cho thêm bột canh hoặc bột ngọt nếu thích vị đậm đà; cắt nhỏ lá chanh, rang cùng muối để tạo mùi thơm. Khi muối khô và thơm, đổ lạc vào chảo muối, đảo đều tay khoảng 2–3 phút để muối bám đều vào lạc.

Tắt bếp, để lạc nguội hẳn trước khi cất.

Cách bảo quản để lạc rang muối giòn lâu

Lạc rang muối sẽ giữ được độ giòn và thơm ngon trong nhiều tuần nếu bạn bảo quản đúng cách:

- Để thật nguội rồi mới cho vào lọ: Nếu cất khi lạc còn nóng, hơi nước sẽ ngưng tụ làm lạc bị ỉu.

- Dùng lọ thủy tinh hoặc hộp nhựa kín, có túi hút ẩm càng tốt.

- Để nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.

- Không nên mở hộp ra thường xuyên nếu không dùng ngay, tránh lạc tiếp xúc không khí quá nhiều.

Biến tấu lạc rang muối thành nhiều món hấp dẫn

Ngoài lạc rang muối truyền thống, bạn có thể thử các phiên bản biến tấu thú vị khác như:

- Lạc rang muối lá chanh: Cho thêm lá chanh thái chỉ rang cùng muối, mùi thơm hấp dẫn hơn.

- Lạc rang tỏi ớt: Phi thơm tỏi và ớt băm nhỏ, sau đó đảo cùng lạc đã rang.

- Lạc rang đường (lạc áo đường): Dùng đường thắng tạo lớp áo ngọt bọc ngoài lạc, ăn giòn ngọt rất “bắt miệng”.

Những lưu ý khi làm món lạc rang muối

- Luôn rang lạc với lửa nhỏ và đảo đều tay để không bị cháy.

- Không dùng lạc cũ hoặc để lâu, vì có thể gây hôi dầu hoặc mốc.

- Không nên làm mẻ quá lớn nếu lần đầu thực hiện – làm ít dễ kiểm soát chất lượng hơn.

- Với người ăn chay hoặc muốn giảm dầu, có thể rang khô hoàn toàn, chỉ trộn muối sau khi lạc nguội.