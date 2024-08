Cách chế biến bông cải xanh giúp tăng khả năng hấp thụ canxi

(VTC News) -

Ăn thực phẩm chứa canxi có thể giúp chúng ta duy trì hoạt động thể chất và duy trì cơ thể khỏe mạnh. Canxi góp vai trò quan trọng cho việc hình thành lên hệ xương và răng. Duy trì hệ xương chắc khỏe không chỉ ngăn ngừa loãng xương, gãy xương mà còn là chìa khóa quan trọng để có thể giúp bạn hoạt động, đi lại linh hoạt khi về già.

Bông cải xanh là món ăn ưa thích của nhiều gia đình. (Nguồn: EDH)

Thành phần dinh dưỡng của bông cải xanh

Bông cải xanh sống chứa gần 90% là nước, hầu như không chất béo. Loại rau này chứa nhiều chất dinh dưỡng như carotene, canxi, vitamin B, vitamin C, axit folic, kali, sắt, magie và chất xơ. Đồng thời nó còn chứa chất chống oxy hóa, tác dụng chống ung thư, bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây ra, giúp giảm viêm, tăng cường hệ miễn dịch.

Cách ăn bông cải xanh giúp tăng khả năng hấp thụ canxi

Ăn bông cải xanh (súp lơ xanh) là một trong những lựa chọn sáng suốt để bổ sung canxi, cải thiện sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, không phải cách ăn nào cũng giúp bạn hấp thụ được lượng canxi nhiều nhất. Cách giúp bạn hấp thụ tốt nhất canxi là ăn cùng thực phẩm chứa vitamin D.

Lý do, vitamin D sẽ giúp bạn hấp thụ canxi tốt hơn, đạt hiệu quả tốt hơn trong việc ngăn ngừa bệnh loãng xương. Asou Reimi - chuyên gia dinh dưỡng người Nhật giới thiệu công thức chế biến bông cải xanh đơn giản, có thể giúp bổ sung canxi, vitamin D, tăng khả năng hấp thụ canxi đó là món “Bông cải xanh chế biến cùng cá hồi và phô mai”.

Asou Reimi chỉ ra rằng, để có hệ xương khỏe mạnh, ngoài việc bổ sung canxi, bạn cũng cần bổ sung đủ vitamin D nhằm giúp hấp thu canxi. Cá hồi, nấm, trứng giàu vitamin D, còn phô mai cũng là một trong những thực phẩm rất giàu canxi.

Cách làm món bông cải xanh cùng cá hồi và phô mai rất đơn giản. Bạn chỉ cần tham khảo và làm theo các bước hướng dẫn dưới đây.

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu (cho 2 người ăn) gồm có 2 miếng cá hồi vừa, nửa cái bông cải xanh (khoảng 80g), 4 quả cà chua nhỏ, 40g - 50g phô mai sợi, gia vị gồm muối và tiêu.

Bước 2: Cá hồi cắt thành miếng nhỏ vừa ăn, ướp với chút muối và tiêu, cắt nhỏ bông cải xanh, cà chua bổ đôi. Lưu ý rằng các nguyên liệu cần được làm sạch trước khi chế biến.

Bước 3: Đặt lần lượt cá hồi, bông cải xanh, cà chua lên màng nhôm chuyên dụng cho nấu nướng, sau đó rắc phô mai sợi lên trên. Cuối cùng bọc lại cẩn thận để các nguyên liệu không bị rơi ra và cho vào hấp khoảng 7-10 phút thì lấy ra thưởng thức.