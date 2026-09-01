Các hãng xe lớn đẩy mạnh ứng dụng robot hình người trong sản xuất

(VTC News) -

Thử nghiệm robot hình người AEON tham gia dây chuyền lắp ráp pin và sản xuất linh kiện tại nhà máy BMW Leipzig (Nguồn: Carscoops)

Các thương hiệu lớn như BMW, Mercedes-Benz, Hyundai và Tesla đang tích cực thử nghiệm robot hình người (humanoid robot) để đảm nhận những công đoạn lặp đi lặp lại hoặc mang tính chất nặng nhọc trong các xưởng sản xuất.

Robot hình người Figure hỗ trợ công nhân bốc xếp các chi tiết kim loại tấm tại nhà máy sản xuất ô tô của BMW ở Mỹ. (Ảnh: Carscoops)

Tại nhà máy Spartanburg (bang South Carolina, Mỹ), tập đoàn BMW triển khai thế hệ robot mới mang tên Figure 03 từ công ty Figure AI để hỗ trợ khâu tiếp vận. Thiết bị này đảm nhận việc bốc các linh kiện rời từ các thùng hàng lớn và phân loại vào các xe đẩy trung chuyển theo đúng trình tự lắp ráp.

Trước đó, mẫu Figure 02 tiền nhiệm đã hoàn thành 11 tháng thử nghiệm tại xưởng hàn khung gầm, tham gia vào quy trình hoàn thiện hơn 30.000 xe ô tô thể thao đa dụng (SUV) BMW X3. Đại diện BMW khẳng định việc ứng dụng máy móc là giải pháp bổ trợ, hướng tới việc giảm thiểu áp lực cơ thể và nguy cơ chấn thương cho công nhân thay vì cắt giảm nhân sự.

Hãng xe Đức Mercedes-Benz cũng đang thử nghiệm robot Apollo do công ty Apptronik phát triển tại tổ hợp công nghệ số ở thủ đô Berlin. Mẫu máy này hỗ trợ vận chuyển các kiện hàng phụ tùng nội bộ và thực hiện các bước kiểm tra chất lượng ban đầu.

Người lao động tại nhà máy trực tiếp tham gia quá trình huấn luyện máy móc qua hệ thống thực tế ảo tăng cường (AR), giúp thiết bị tự động hóa quy trình làm việc độc lập.

Tập đoàn Hyundai thể hiện tham vọng lớn khi hoàn tất việc mua lại công ty chế tạo robot Boston Dynamics và lên kế hoạch triển khai mẫu robot chạy điện Atlas thế hệ mới vào các nhà máy sản xuất.

Khác với các nguyên mẫu thủy lực trước đây vốn chỉ phục vụ nghiên cứu, phiên bản Atlas thương mại được thiết kế chuyên biệt cho môi trường công nghiệp nặng với chiều cao khoảng 1,9 mét, tầm với 2,3 mét và khả năng nâng hạ vật nặng liên tục lên tới 30 kg mà không gặp trở ngại về thể lực. Hãng xe Hàn Quốc đặt mục tiêu triển khai hàng nghìn thiết bị này tại tổ hợp sản xuất xe điện ở bang Georgia (Mỹ).

Ban đầu, robot Atlas sẽ đảm nhận khâu phân loại, sắp xếp linh kiện trước khi tiến tới các công đoạn lắp ráp khung vỏ phức tạp hơn. Nhờ khả năng tự động thay pin chỉ trong ba phút để vận hành liên tục suốt ngày đêm, mỗi thiết bị ước tính có thể giúp nhà máy thu hồi chi phí đầu tư sau khoảng hai năm vận hành.

Trong khi đó, Tesla tiếp tục tinh chỉnh và thử nghiệm mẫu robot Optimus nhằm mục tiêu tự động hóa các tác vụ phức tạp bên trong chuỗi nhà máy của hãng.

Mặc dù tốc độ thao tác của máy móc hiện tại vẫn cần thêm thời gian để tối ưu hóa so với sự linh hoạt của con người, sự xuất hiện của các thế hệ máy móc tự hành được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực sản xuất trong ngành công nghiệp xe hơi.