Các điểm bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 tại Lào Cai

Chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, UBND tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại hai địa điểm trung tâm vào tối 2/9. Đây là một trong những hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.
Theo kế hoạch, chương trình bắn pháo hoa sẽ diễn ra từ 20h tại Quảng trường 19/8 (phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) và Quảng trường Đinh Lễ (phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Hai điểm bắn này được lựa chọn để tạo điều kiện cho đông đảo người dân, du khách trong và ngoài tỉnh cùng thưởng thức.
Sự kiện sẽ được lồng ghép với các chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng, tái hiện khí thế hào hùng của dân tộc trong những thời khắc lịch sử trọng đại. Toàn bộ chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh LCTV và phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội, giúp khán giả ở xa cũng có thể theo dõi, hòa chung không khí lễ hội.
Ngoài hoạt động bắn pháo hoa, tỉnh Lào Cai còn tổ chức nhiều sự kiện ý nghĩa khác như dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; gặp mặt tri ân lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và người có công tiêu biểu; gặp mặt nguyên lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh qua các thời kỳ, cựu chiến binh, cựu quân nhân, quân nhân tiêu biểu; triển lãm trưng bày chuyên đề các tài liệu, hiện vật, ấn phẩm…. tại Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ Nhân dân, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai, việc tổ chức bắn pháo hoa và các chương trình kỷ niệm được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và phù hợp điều kiện thực tế. Đây không chỉ là dịp để người dân Lào Cai cùng nhau vui đón ngày lễ lớn, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người nơi đây tới du khách trong và ngoài nước.
Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng 7/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu 34 tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức các hoạt động văn hóa, đêm nhạc và bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9.
Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, các địa phương cần “tránh sai sót đáng tiếc”, bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm và tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.
Ngoài ra, 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 1.280.000 tỷ đồng được khởi công, khánh thành vào 9h ngày 19/8 để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
