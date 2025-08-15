Các điểm bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 tại Lào Cai

(VTC News) -

Chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, UBND tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại hai địa điểm trung tâm vào tối 2/9. Đây là một trong những hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Theo kế hoạch, chương trình bắn pháo hoa sẽ diễn ra từ 20h tại Quảng trường 19/8 (phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) và Quảng trường Đinh Lễ (phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Hai điểm bắn này được lựa chọn để tạo điều kiện cho đông đảo người dân, du khách trong và ngoài tỉnh cùng thưởng thức.

Lào Cai bắn pháo hoa tại 2 địa điểm dịp Quốc khánh 2/9. (Ảnh minh họa)

Sự kiện sẽ được lồng ghép với các chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng, tái hiện khí thế hào hùng của dân tộc trong những thời khắc lịch sử trọng đại. Toàn bộ chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh LCTV và phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội, giúp khán giả ở xa cũng có thể theo dõi, hòa chung không khí lễ hội.

Ngoài hoạt động bắn pháo hoa, tỉnh Lào Cai còn tổ chức nhiều sự kiện ý nghĩa khác như dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; gặp mặt tri ân lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và người có công tiêu biểu; gặp mặt nguyên lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh qua các thời kỳ, cựu chiến binh, cựu quân nhân, quân nhân tiêu biểu; triển lãm trưng bày chuyên đề các tài liệu, hiện vật, ấn phẩm…. tại Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ Nhân dân, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai, việc tổ chức bắn pháo hoa và các chương trình kỷ niệm được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và phù hợp điều kiện thực tế. Đây không chỉ là dịp để người dân Lào Cai cùng nhau vui đón ngày lễ lớn, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người nơi đây tới du khách trong và ngoài nước.