Các chuyến đi cấp cao cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Việt Nam

(VTC News) -

Gần đây, lãnh đạo cấp cao Việt Nam triển khai nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng như các chuyến thăm Nga và Pháp, tham dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian Vũ trụ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Ấn Độ; chuyến công tác đi Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; chuyến công tác Singapore của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Trả lời câu hỏi tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 17/9 về việc các hoạt động này cho thấy đối ngoại Việt Nam có những chuyển biến trong tư duy và cách tiếp cận hiện nay như thế nào, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, việc triển khai các hoạt động này là sự cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Việt Nam, hướng đến kết quả thực chất, cụ thể, “dự án hóa” các thoả thuận.

Người phát ngôn nói: “Triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thời gian qua lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã có rất nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao có ý nghĩa hết sức quan trọng trên cả phương diện song phương và đa phương.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng đã đón rất nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao các nước sang thăm.

Việc triển khai thành công các hoạt động đối ngoại vừa qua đã cụ thể hóa đường lối đối ngoại rộng mở, độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.

Theo bà Phạm Thu Hằng, đổi mới tư duy được thể hiện rõ nhất ở chỗ: Đại hội Đảng 14 đã xác định và nâng tầm vai trò tiên phong, nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của công tác đối ngoại để phục vụ hiệu quả, thiết thực các mục tiêu phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế phải tạo ra nguồn lực, năng lượng để phát triển đất nước và kiến tạo sức mạnh quốc gia; thể hiện rõ nội hàm tự chủ chiến lược trong từng chuyến thăm, từng thỏa thuận và phải “dự án hóa” các thỏa thuận, cam kết thành các sản phẩm cụ thể, có hiệu quả thiết thực cho cả Việt Nam và các đối tác.

Sau mỗi hoạt động đối ngoại cấp cao, điều quan trọng là các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam cần cụ thể hóa các thỏa thuận thành chương trình, kế hoạch, dự án cụ thể phục vụ cho lĩnh vực, bộ ngành, địa phương của mình.

Bình luận về chuyến thăm Việt Nam mới đây của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan, người phát ngôn khẳng định đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và mang tính lịch sử, là chuyến thăm đầu tiên của một Nhà vua Thái Lan tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976.

Chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ hai nước và trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 5/2025.

“Với vai trò đặc biệt của Nhà vua và Hoàng gia trong đời sống tinh thần, lịch sử, văn hóa Thái Lan, chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao cấp Nhà nước mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với sự giao lưu, gắn kết giữa nhân dân hai nước, thể hiện sự coi trọng cao độ của Hoàng gia, Nhà nước và nhân dân Thái Lan đối với Việt Nam.

Thông điệp quan trọng nhất của chuyến thăm chính là sự tin cậy chính trị ở cấp cao và tình cảm gần gũi giữa hai dân tộc. Với những cơ sở đó, hai nước có những hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa các chương trình, dự án vì lợi ích nhân dân hai nước, đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực, cũng như trên thế giới”.