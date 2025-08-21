Cá mập y tá màu cam rực rỡ lần đầu tiên được ghi nhận

(VTC News) -

Một cá mập y tá (Ginglymostoma cirratum) có màu da cam sáng bất thường đã được phát hiện ngoài khơi Costa Rica, gần Vườn quốc gia Tortuguero. Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về hiện tượng “xanthism” ở loài này và trong vùng biển Caribbean.

Ảnh chụp cá mập màu cam. (Nguồn: Garvín Watson)

Xanthism là một tình trạng di truyền hiếm gặp khiến da, lông hoặc tóc của động vật có màu vàng - cam thay vì màu bình thường. Nó tương tự như hiện tượng bạch tạng hoặc melanism, nhưng lại làm nổi bật cá thể, khiến chúng dễ bị kẻ săn mồi phát hiện hơn.

Cá mập dài khoảng 2 mét, được bắt ở độ sâu 37 mét và sau đó được thả lại. Nó có đôi mắt trắng không có mống mắt rõ ràng, cho thấy có thể là một trường hợp “albino-xanthism” – sự kết hợp giữa bạch tạng và xanthism.

Dù màu sắc nổi bật có thể gây bất lợi trong tự nhiên, cá thể này đã đạt kích thước trưởng thành, cho thấy nó vẫn sống sót tốt. Các nhà nghiên cứu cũng đặt ra giả thuyết rằng ngoài yếu tố di truyền, các yếu tố như giao phối cận huyết, căng thẳng môi trường, nhiệt độ cao và mất cân bằng hormone có thể ảnh hưởng đến sắc tố da.

Chim cánh cụt vua màu vàng Aptenodytes patagonicus được phát hiện. (Nguồn: Yves Adams)

Trong tự nhiên, có rất nhiều trường hợp động vật sở hữu màu sắc bất thường do đột biến di truyền, môi trường hoặc các yếu tố sinh học đặc biệt.

Tại Nam Cực, một cá thể chim cánh cụt vua từng được ghi nhận có màu vàng thay vì đen trắng. Sự thay đổi này đến từ việc thiếu melanin và tăng pheomelanin, tạo nên một diện mạo khác biệt giữa đàn chim truyền thống.

Snowflake từng sống tại Vườn thú Barcelona và là trường hợp hiếm hoi của albinism hoàn toàn ở khỉ đột. Với bộ lông trắng muốt, đôi mắt hồng và làn da nhạy cảm với ánh sáng, Snowflake không chỉ là biểu tượng của sự độc đáo mà còn là minh chứng cho sự đa dạng di truyền trong tự nhiên.

Alba - đười ươi bạch tạng đầu tiên trên thế giới, sống tại Indonesia. (Nguồn: Getty Images)

Tại Indonesia, Alba được phát hiện với bộ lông trắng và đôi mắt sáng, trở thành cá thể đười ươi bạch tạng duy nhất từng được ghi nhận. Sự xuất hiện của Alba đã thu hút sự chú ý toàn cầu, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực bảo tồn động vật quý hiếm trong khu vực.

Một số loài vẹt có thể mang hai màu sắc khác nhau chia đôi cơ thể, hiện tượng này gọi là chimerism – khi hai phôi hợp nhất thành một cá thể. Những chú vẹt “halfsider” vừa là bí ẩn di truyền, vừa là kiệt tác tự nhiên sống động.