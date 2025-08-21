Nữ cảnh sát xinh đẹp gây sốt mạng khi bắn trúng 10 mục tiêu trong buổi tập bắn

(VTC News) -

Video: Nữ cảnh sát Trung Quốc gây sốt với tài thiện xạ, bắn trúng 10 mục tiêu. (Nguồn: Facebook/People's Daily)

Ying Weimin (26 tuổi) làm việc tại Đồn cảnh sát Vương Xuân, Chi nhánh quận Hải Thự, Cục Công an thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, trở thành hiện tượng trên mạng. Một video cho thấy tài bắn súng của cô khi bắn trúng hồng tâm cả 10 phát; phong thái điềm tĩnh của cô thu hút hàng triệu người trực tuyến.

Ying mơ ước trở thành cảnh sát từ khi còn nhỏ. Năm 2017, cô vào học tại Cao đẳng Cảnh sát Chiết Giang, chuyên ngành chỉ huy và chiến thuật cảnh sát. Sau khi tốt nghiệp vào năm 2021, cô tình nguyện tham gia công tác tuyến đầu, trải qua khóa đào tạo nghiêm ngặt về điều tra, bắt giữ và xử lý vụ án.

Gần đây, cô trở nên nổi tiếng trên mạng khi cảnh sát Chiết Giang công bố đoạn phim huấn luyện. Đoạn video cho thấy cô mặc đồ chiến thuật, nhanh chóng lắp ráp súng và chỉ bằng một động tác uyển chuyển, chuyển từ rút súng và nạp đạn sang ngắm, bắn, trúng đích cả 10 phát.

Tay súng thiện xạ Ying Weimin chuẩn bị ngắm bắn trong buổi huấn luyện sử dụng súng. (Ảnh: QQ)

Cư dân mạng kinh ngạc trước toàn bộ cảnh quay trong video và mô tả nó "nhẹ nhàng như nước chảy". Tuy nhiên, năng lực ấn tượng của cô không chỉ dừng lại ở kỹ năng bắn súng sắc bén.

Tháng 3/2023, Ying đóng vai trò quan trọng trong việc phá vụ án phức tạp liên quan đến một công ty thương mại điện tử xuyên biên giới. Với tư cách là thành viên của lực lượng đặc nhiệm, cô đến hiện trường, xông lên để khống chế nghi phạm tại chỗ và bảo quản cẩn thận các bằng chứng điện tử quan trọng.

Ying khiến cộng đồng mạng kinh ngạc với tài thiện xạ. (Ảnh: QQ)

Ying đang tuần tra cùng đồng đội. (Ảnh: QQ)

1 năm sau, cô phá thành công hàng loạt vụ trộm cắp, bắt giữ toàn bộ băng nhóm tội phạm và thu hồi hàng chục nghìn nhân dân tệ (10 nghìn nhân dân tệ khoảng 36 triệu đồng). Để ghi nhận những nỗ lực của cô, công chúng đã tặng một biểu ngữ có dòng chữ: “Phản ứng nhanh như hổ, tìm kiếm chính xác và bắt giữ kẻ trộm một cách đáng tin cậy”.

“Chúng ta phải chủ động. Chỉ có gần gũi với người dân hơn, cảnh sát mới có thể giúp họ tránh xa nguy cơ bị lừa dối!”, Ying nói. Sau khi tham gia nhiều cuộc điều tra gian lận viễn thông, Ying đã phát triển phương pháp riêng của mình để giáo dục công chúng về chống gian lận.

Tháng 10/2024, cô đưa các chiến thuật lừa đảo thực sự vào kịch bản và đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình ngắn tập để nâng cao nhận thức của công chúng về phòng chống gian lận.

Một người dùng mạng xã hội đã bình luận: "Kiến thức chống gian lận đã xâm nhập vào não tôi theo cách kỳ lạ nhất".

Tuy nhiên, Ying vẫn khiêm tốn nói: “Cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của công chúng và cư dân mạng dành cho chúng tôi. Điều đó thúc đẩy tôi tiếp tục đam mê, làm việc chăm chỉ và hoàn thành công việc tốt hơn nữa".

Mặc dù nổi tiếng trên mạng, Ying vẫn khiêm tốn và tận tâm phục vụ công chúng. (Ảnh: QQ)

Cộng đồng mạng đã dành nhiều lời khen cho nữ cảnh sát trẻ tài sắc vẹn toàn: “Một nữ cảnh sát thật tuyệt vời, thật anh hùng!”; “Đẹp và tuyệt vời, tôi đã xem video này hàng chục lần rồi!”; “Thật tuyệt vời! Đằng sau mỗi viên đạn bắn trúng mục tiêu là lời thề bảo vệ sự sống bằng mạng sống"...