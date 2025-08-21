Mẹ đột tử, cậu bé 2 tuổi sống bên thi thể nhiều ngày trước khi bố đón về nuôi

(VTC News) -

Câu chuyện đau lòng này xảy ra tại huyện Thương Nam (thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc). Ngày 17/ 8, cơ quan chức năng thị trấn Thiên Khố, Thương Nam nhận được báo cáo của người dân và nhanh chóng cử cảnh sát đến hiện trường. Phá cửa vào nhà, họ phát hiện người phụ nữ 28 tuổi họ Trịnh nằm trong phòng khách, rõ ràng đã chết.

Cậu con trai khoảng hơn 2 tuổi đang cuộn tròn lặng lẽ bên cạnh, trong góc ghế sofa, người đầy phân và nước tiểu. Cậu bé im lặng, liên tục vỗ vào tay mẹ, dường như mong đợi một phản ứng.

Cô Trịnh là cư dân địa phương, đã ly hôn và sống cùng con trai nhỏ. Hàng xóm cho biết, cô đã không ra khỏi nhà trong vài ngày. Họ cũng ngửi thấy mùi lạ bốc ra từ căn hộ của cô nên nghi ngờ có chuyện xấu xảy ra và báo cho cảnh sát.

Cậu bé được cảnh sát đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Sau đó, một cảnh sát họ Lâm bỏ tiền túi đưa đứa trẻ đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả khám cho thấy không có thương tích rõ ràng nào, nhưng tình trạng mất nước và sốc đã gây ra mất cân bằng điện giải cho em bé. Nhờ được bổ sung dinh dưỡng và nước, tình trạng của đứa trẻ sau đó ổn định.

Cảnh sát địa phương cho biết họ chưa có kết luận về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô Trịnh cũng như số ngày đứa trẻ phải ở một mình bên thi thể mẹ trong ngôi nhà bị khóa. Các chi tiết vẫn đang được điều tra. Em bé đã được bố ruột đón về nuôi.

Chia sẻ về khoảnh khắc phát hiện đứa trẻ, hàng xóm và cảnh sát đều rất xót xa khi biết em bé 2 tuổi đã cố gắng gọi và thậm chí lay mẹ nhiều lần, và bé không hiểu được ý nghĩa của cái chết. Cư dân mạng khi thấy hình ảnh bé ngồi im lặng trong bệnh viện cũng gọi đó là cảnh tượng hết sức đau lòng.