Buýt điện du lịch E11 miễn phí: Hành trình Hồ Gươm – Lăng Bác – phố cổ Hà Nội
Giao thông xanh
Thứ Hai, 18/08/2025 16:21:00 +07:00
(VTC News) -
Tuyến buýt điện du lịch E11 vận hành thí điểm miễn phí đến hết 2025, đưa du khách khám phá Hồ Gươm – Lăng Bác – phố cổ Hà Nội.
