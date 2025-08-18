  • Zalo

Buýt điện du lịch E11 miễn phí: Hành trình Hồ Gươm – Lăng Bác – phố cổ Hà Nội

Giao thông xanhThứ Hai, 18/08/2025 16:21:00 +07:00Google News
(VTC News) -

Tuyến buýt điện du lịch E11 vận hành thí điểm miễn phí đến hết 2025, đưa du khách khám phá Hồ Gươm – Lăng Bác – phố cổ Hà Nội.

Đọc thêm
Thanh Trà
Bình luận
vtcnews.vn