TP.HCM yêu cầu rà soát lại các đề án kiểm soát phát thải giao thông

Ngày 12/8, Văn phòng UBND TP.HCM ban hành văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về chính sách chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng sang xe buýt điện, năng lượng xanh, cùng các nhiệm vụ chuyển đổi xanh trong giao thông trên địa bàn.

Trong tháng 9 này, dự kiến TP.HCM sẽ ban hành các chính sách hỗ trợ đầu tư hệ thống chuyển đổi xe công cộng sang xe điện, bao gồm đầu tư trạm sạc, phương tiện xanh...

Phó chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển và Sở Nông nghiệp - Môi trường rà soát, hệ thống lại toàn bộ các đề án liên quan đến kiểm soát phát thải trong giao thông đã ban hành và đang trong quá trình xây dựng. Bao gồm Đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát xe cá nhân, đề án kiểm soát khí thải phương tiện, đề án phát triển đường sắt đô thị.

Các cơ quan sẽ đánh giá tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện, đồng thời đề xuất giải pháp và lộ trình triển khai thời gian tới với các nhiệm vụ cụ thể như đấu thầu chuyển đổi xe buýt điện, năng lượng xanh, phát triển hệ thống trạm sạc,....

Yêu cầu hoàn thành rà soát và đề xuất các giải pháp trước ngày 15/8.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường yêu cầu các cơ quan phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông. Trong đó giai đoạn 1, tham mưu UBND TP trình HĐND TP ban hành Nghị quyết quy định về lộ trình chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh.

Giai đoạn 2 của Đề án, khẩn trương tham mưu UBND TP.HCM thực hiện quy trình xây dựng Nghị quyết của HĐND, quy định về lộ trình chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông còn lại sử dụng điện, năng lượng xanh, đảm bảo tiến độ hoàn thành trong quý IV/2025.

Các cơ quan cũng được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn chỉnh các chính sách, công cụ quản lý bao gồm các bộ định mức, đơn giá cho xe buýt điện; hệ thống vé điện tử liên thông, rà soát, sắp xếp, tái cấu trúc mạng lưới xe buýt trên địa bàn TP.HCM, phát triển bền vững hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Giao thông đường bộ là nguồn phát thải gây ô nhiễm không khí chính tại TP.HCM.

Đồng thời hoàn thiện đề án chuyển đổi giao thông xanh tại đặc khu Côn Đảo, huyện Cần Giờ trong tháng 9/2025.

Về đề án “Chuyển đổi xe máy xăng sang xe máy điện cho toàn bộ tài xế công nghệ tại TP.HCM, do Viện Nghiên cứu phát triển đề xuất, Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường giao Viện này và Tổ công tác thực hiện khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong tháng 9 này tổ chức các Hội thảo chuyên đề, để lắng nghe ý kiến góp ý của chuyên gia, nhà khoa học... và tham mưu UBND TP.

Hai đề án kiểm soát khí thải tại TP.HCM đang được người dân, doanh nghiệp, các nhà khoa học, chuyên gia quan tâm hàng đầu hiện nay là “Chuyển đổi xe máy xăng sang xe máy điện cho toàn bộ tài xế công nghệ tại TP.HCM, với dự kiến khoảng 400.000 tài xế. Theo đề án, đến hết năm 2029, toàn bộ tài xế xe máy công nghệ trên địa bàn TP.HCM, bao gồm xe chở khách và giao hàng, sẽ phải sử dụng xe điện. Còn theo đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông do Trung tâm Quản lý giao thông công cộng - Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất, từ 2026, TP.HCM sẽ thí điểm lập Vùng phát thải thấp khu trung tâm thành phố. Tại Vùng phát thải thấp, cá nhân, hộ gia đình sinh sống không được đăng ký xe mô tô, xe gắn máy mới sử dụng nhiên liệu xăng. TP.HCM đặt ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ có hệ thống xe buýt và taxi đầu tư mới là xe điện. Số xe máy điện đạt từ 900.000 - 1.500.000 xe và 13.000 – 18.000 ô tô điện (không tính taxi). Đồng thời, chuyển đổi giao thông xanh sẽ giúp thành phố giảm 90% lượng chất ô nhiễm không khí tăng thêm từ hoạt động giao thông đường bộ. Đến năm 2050, toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ của TP.HCM chuyển đổi sang điện hoặc năng lượng xanh, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0.