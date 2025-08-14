Hơn 200 người thu gom trên 15 tấn rác ở bãi biển Sa Cần

(VTC News) -

Sáng 14/8, bà Võ Thị Hiền - Chủ tịch UBND xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - xác nhận thông tin trên.

Theo bà Hiền, chiều 13/8, UBND xã Bình Sơn huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Bình Thạnh, đoàn viên thanh niên cùng người dân địa phương ra quân thu gom rác thải dọc bãi biển Sa Cần, thuộc thôn Hải Ninh, xã Bình Sơn.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, thu gom hơn 15 tấn rác thải ở bãi biển Sa Cần.

“Đây là việc làm rất cần thiết để giải quyết triệt để lượng rác thải sinh hoạt từ thượng nguồn đổ về và rác thải do một số hộ gia đình vứt ra gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, môi trường, sinh kế của ngư dân”, bà Hiền nói và thông tin thêm, trong chiều 13/8, các lực lượng đã thu gom hơn 15 tấn rác thải nhựa ứ đọng tại khu vực ven bờ biển Sa Cần.

Trước đó, như VTC News phản ánh, thời gian qua, tình trạng rác thải tràn ngập bờ biển Sa Cần, xã Bình Sơn, gây ô nhiễm môi trường khiến người dân địa phương và du khách không khỏi ngán ngẩm.

Rác thải tràn ngập bãi biển Sa Cần thời gian qua.

Theo ghi nhận, nguyên đoạn bờ biển kéo dài hơn 300m, đoạn thôn Hải Ninh, tràn ngập các loại rác thải từ túi nylon, chai nhựa đến ngư lưới cụ.

Bà Nguyễn Thị Anh (trú thôn Hải Ninh) cho hay: "Địa điểm này từng là nơi thu hút rất đông người dân và du khách tới vui chơi, tắm mát. "Tuy nhiên, những năm gần đây, rác từ thượng nguồn sông Trà Bồng theo dòng chảy trôi ra biển rồi sau đó tấp ngược vào bờ, tạo nên cảnh tượng chẳng khác nào bãi rác. Từ đó, bãi biển cũng dần vắng bóng khách".