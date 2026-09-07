Bước tiến mới làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam - Pháp

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp đánh dấu “thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng” trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, thể hiện cam kết của hai nước trong việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ song phương. Đây là nhận định của ông Vincent Boulet, Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Pháp, đưa ra mới đây trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Paris.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Vincent Boulet nhấn mạnh chuyến thăm cũng góp phần củng cố mối quan hệ lịch sử giữa Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Cộng sản Việt Nam, được thiết lập và dày công vun đắp từ thời Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Vincent Boulet, Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Pháp (PCF). (Ảnh: TTXVN)

Theo ông Vincent Boulet, Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là những người bạn, người đồng chí gắn bó trong cuộc đấu tranh vì công bằng xã hội và phát triển. Ông tin tưởng rằng thông qua hợp tác chặt chẽ, hai Đảng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa và xã hội, qua đó đóng góp vào sự thịnh vượng của nhân dân hai nước.

Đề cập tới vai trò của các chính đảng, địa phương và hội đoàn, Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Pháp cho rằng đây là những cầu nối quan trọng, giúp người dân Việt Nam và Pháp hiểu biết lẫn nhau và thắt chặt tình hữu nghị. Thông qua các hoạt động đối thoại, trao đổi, hai bên có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm cũng như những giá trị mà mình theo đuổi.

Trong giai đoạn mới của quan hệ song phương, ông Vincent Boulet cho rằng cần thúc đẩy các sáng kiến chung, như các dự án văn hóa và giáo dục, nhằm thu hút sự tham gia của thế hệ trẻ. Theo ông, những hoạt động này có thể tăng cường sự gắn kết xã hội và tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp.

Đề cập những sáng kiến cụ thể nhằm làm sâu sắc quan hệ giữa Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước, ông Vincent Boulet đề xuất tiếp tục đẩy mạnh các cuộc hội thảo lý luận, tập trung trao đổi về tình hình thế giới và những thay đổi đang diễn ra, cũng như những định hướng lớn trong chính sách của mỗi Đảng, qua đó góp phần tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị chung mà hai Đảng cùng chia sẻ trong bối cảnh hiện nay.

Bên cạnh đó, ông đề xuất thúc đẩy giao lưu văn hóa và giáo dục thông qua các chương trình trao đổi dành cho thanh niên, giúp thế hệ trẻ hai nước có cơ hội tìm hiểu văn hóa của nhau.

Trong lĩnh vực kinh tế, ông cho rằng cần khuyến khích các dự án hợp tác trong những lĩnh vực then chốt như nông nghiệp bền vững, năng lượng tái tạo và công nghệ thông tin. Ông cũng đề xuất tăng cường hỗ trợ các hội đoàn hữu nghị, tạo điều kiện để các hội đoàn Pháp và Việt Nam tăng cường hợp tác, cùng triển khai các hoạt động xã hội và nhân đạo.

Theo ông Vincent Boulet, những sáng kiến này có thể được triển khai trên cơ sở mong muốn chung của hai bên là tiếp tục làm mới quan hệ, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết và hợp tác vốn luôn gắn liền với lịch sử quan hệ giữa hai bên.

Đánh giá về sự phát triển của Việt Nam, ông Vincent Boulet cho rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể trên nhiều lĩnh vực. Về kinh tế, ông dẫn mức tăng trưởng GDP bình quân 6,5%/năm, góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Về xã hội, các chương trình xã hội hiệu quả đã giúp hàng triệu người Việt Nam thoát nghèo. Trong hợp tác quốc tế, Việt Nam tiếp tục mở rộng các quan hệ đối tác chiến lược, qua đó góp phần tạo môi trường đầu tư hấp dẫn. Theo ông Vincent Boulet, những kết quả này cho thấy đà phát triển tích cực của Việt Nam và càng làm nổi bật tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác với các nước như Pháp.

Cuối cùng, Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Pháp bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp sẽ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương, đồng thời mong muốn Việt Nam và Pháp tiếp tục cùng nhau xây dựng tương lai của hai nước.