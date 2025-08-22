Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo

(VTC News) -

Bộ Nội vụ có văn bản gửi Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng UBND các tỉnh, thành phố về việc rà soát, đánh giá tình hình đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng.

Việc rà soát, đánh giá nhằm thực hiện Kết luận số 179 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ hoàn thiện tổ chức bộ máy và hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác dân tộc, tôn giáo tại địa phương.

Theo Bộ Nội vụ, đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác này, đặc biệt là những người đảm nhiệm quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, cần được rà soát toàn diện nhằm bảo đảm bố trí đúng vị trí việc làm, đúng năng lực, sở trường; có đủ số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ở cơ sở.

Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị cần đánh giá thực trạng, số lượng tăng hoặc giảm so với thời điểm trước ngày 1/7; chỉ rõ ưu điểm về số lượng, cơ cấu, chất lượng; những tồn tại, hạn chế như thiếu nhân lực, thiếu chuyên môn sâu..; phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Từ đó kiến nghị, đề xuất về tổ chức bộ máy, biên chế bảo đảm số lượng; về đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng; và về chính sách đãi ngộ, thu hút nhân lực có năng lực, tâm huyết với công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo...

Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo rà soát về Bộ trước ngày 31/8.

Kết quả rà soát sẽ được tổng hợp, báo cáo Thủ tướng, làm căn cứ để tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy và cơ chế chính sách, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Báo cáo việc thực hiện phân cấp, phân quyền

Bộ Nội vụ cũng có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc rà soát, báo cáo về việc triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, để có cơ sở báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình thực hiện các nhiệm vụ, thẩm quyền đã được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố đánh giá tính khả thi, thuận lợi, khó khăn khi thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền của các quy định tại các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Bộ Nội vụ lưu ý các địa phương tập trung đánh giá các nội dung nhiệm vụ, thẩm quyền đã phân cấp cho chính quyền địa phương cấp xã thực hiện.

Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi văn bản tới các bộ quản lý ngành, lĩnh vực để tổng hợp, nghiên cứu hoàn thiện hoặc hướng dẫn theo thẩm quyền; đồng thời, gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo.