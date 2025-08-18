Phó Thủ tướng: Phải có tiêu chí đánh giá cán bộ để loại người đức mỏng, tài thấp

(VTC News) -

Yêu cầu trên được Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề cập khi phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ Bộ Nội vụ diễn ra chiều 18/8.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng ghi nhận, nhiệm kỳ vừa qua, tập thể Đảng bộ Bộ Nội vụ đã đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, biến những khác biệt ban đầu thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Bộ Nội vụ đã giữ vai trò tiên phong trong việc tham mưu và triển khai một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, kiến tạo lại không gian phát triển mới cho đất nước. Yêu cầu đặt ra vô cùng cấp bách, đòi hỏi chất lượng tham mưu rất cao, nhưng lại với thời gian rất ngắn.

"Để hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ, phức tạp và chưa từng có tiền lệ này, tôi biết rằng tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên của Bộ đã nỗ lực vượt bậc. Phía sau khối lượng công việc đồ sộ đó là nhiều trăn trở, lo toan, với những bữa ăn vội và những đêm không ngủ", Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, Phó Thủ tướng nêu rõ, công tác của Bộ Nội vụ gắn với tổ chức bộ máy chính quyền, với chất lượng cán bộ, với việc làm, năng suất lao động; các chính sách an sinh và phong trào thi đua.

"Có thể nói chức năng của Bộ Nội vụ rất quan trọng, nhiệm vụ rất nặng nề, quyết định đến hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước, năng suất lao động xã hội. Vì vậy, cán bộ Bộ Nội vụ phải giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, cần mẫn, tận tụy, công tâm, khách quan", Phó Thủ tướng nói.

Nhiệm vụ tiếp theo được Phó Thủ tướng đề cập với Đảng bộ Bộ Nội vụ là lãnh đạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tinh gọn bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Phó Thủ tướng, cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy là bước đột phá vĩ đại, mở ra thời kỳ mới, không gian phát triển mới cho đất nước, kết quả đã có mới chỉ là bước khởi đầu. Bộ máy mới, không gian mới, nhiệm vụ mới, phân cấp, phân quyền mới thuở ban đầu có thể sẽ còn nhiều khó khăn với những bỡ ngỡ, vấp váp, nhất là ở chính quyền cơ sở.

Vì vậy, Bộ Nội vụ phải vừa quyết liệt, vừa kiên trì, rất quyết tâm nhưng rất sát thực tiễn, có tư duy mới, phương thức làm việc mới để bộ máy vận hành thực sự hiệu quả, thúc đẩy đất nước phát triển. Phải tiếp tục rà soát, đánh giá hoạt động bộ máy đã triển khai ở cả cấp chính quyền địa phương lẫn tổ chức bên trong các cơ quan.

Cùng đó là đôn đốc, hướng dẫn chính quyền địa phương 2 cấp để bảo đảm hoạt động thông suốt, nắm chắc tình hình cơ sở, phục vụ tốt người dân, không để đứt gẫy các dịch vụ hành chính công.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Nội vụ tham mưu cho Đảng, Chính phủ hoàn thiện thể chế liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Chúng ta đã có bộ máy được tổ chức "gọn" nhưng nếu không "tinh" thì cũng không đạt yêu cầu. Quyết định đến tiêu chí "tinh" chính là chất lượng lao động.

"Hai mặt công tác quan trọng là: phát hiện, thu hút, giữ chân, trọng dụng nhân tài và đánh giá cán bộ. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của ngành nội vụ, nhưng cũng là điểm nghẽn của công tác cán bộ hiện nay. Cần nghiên cứu để đưa ra bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá có thể phân biệt được, mạch lạc, để sử dụng cán bộ tinh thông nghiệp vụ, cần mẫn, thiện tâm và loại trừ được những người đức mỏng, tài thấp nhưng khéo léo, đa mưu", Phó Thủ tướng lưu ý.

Nhận định đây là nhiệm vụ khó khăn, song Phó Thủ tướng cho rằng, hoàn toàn có thể làm được khi có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa năng lực tinh tường, phẩm chất công tâm của người làm công tác nội vụ, với đánh giá khách quan, không thiên vị của trí tuệ nhân tạo.

Nhiệm vụ của Bộ Nội vụ là phải tham mưu cho Đảng, Chính phủ phát hiện, đánh giá được hiền tài để trọng dụng; phải xây dựng được một hệ thống đánh giá cán bộ thực chất, xuyên suốt, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể; thực hiện được nguyên tắc "có vào có ra, có lên có xuống".

"Cần có cơ chế mạnh mẽ để sàng lọc thường xuyên, loại bỏ những cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm, đồng thời có chính sách đãi ngộ vượt trội để thu hút, giữ chân người tài, có cơ chế hữu hiệu để bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nguồn nhân lực chất lượng cao chính là tài sản quý giá nhất để đưa đất nước phát triển", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cũng theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, phải đặt người dân vào vị trí trung tâm để thực thi các chính sách an sinh xã hội một cách toàn diện và hiệu quả. Bộ Nội vụ vừa phải chăm lo cho người có công, vừa phải hướng tới xây dựng một hệ thống an sinh xã hội đa tầng, linh hoạt và hiện đại.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ phải đổi mới sâu sắc công tác thi đua, khen thưởng để thực sự tạo ra những phong trào có sức lay động lớn, biến thành một "dòng thác cách mạng", khơi dậy khát vọng phát triển, khát vọng cống hiến, phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam.

"Việc khen thưởng tấm gương tận tâm, tận lực của ông Ma Seo Chứ ở Kho Vàng, Lào Cai, Trưởng bản Mùa A Thi ở Điện Biên đã dũng cảm cứu dân trong bão lũ mới thực sự xứng đáng, tạo ra nguồn cảm hứng lớn, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đất nước tươi đẹp của chúng ta có rất nhiều người tốt, việc tốt và nhiều tấm gương tiêu biểu. Bổn phận của người làm công tác thi đua là phải phát hiện, tôn vinh và khen thưởng kịp thời", Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu.