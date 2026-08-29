Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth bác thông tin tranh cử tổng thống

(VTC News) -

Ngày 29/8, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth bác bỏ thông tin cho rằng ông đã có những cuộc trao đổi riêng về khả năng tranh cử tổng thống vào năm 2028. Ông Hegseth khẳng định những thông tin này “hoàn toàn sai sự thật”.

“Hoàn toàn sai sự thật. Chúng tôi đã nói rõ điều đó với NBC News, nhưng họ vẫn đưa tin sai dựa trên những ‘nguồn tin’ giấu tên. Công việc duy nhất của tôi là đưa Bộ Chiến tranh vĩ đại trở lại”, Bộ trưởng Pete Hegseth viết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Ngày 28/8, NBC News dẫn các nguồn tin cho biết ông Hegseth từng thảo luận với những người thân cận nhất về khả năng tranh cử tổng thống. Ông Hegseth và vợ, bà Jennifer, đã cân nhắc ý tưởng này trong vài tháng qua.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth bác bỏ thông tin tranh cử tổng thống. (Ảnh: AP)

Trước đó, ông Sean Parnell, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ phụ trách các vấn đề công chúng, cũng đã bác bỏ thông tin trên.

“Bộ trưởng Hegseth không tranh cử tổng thống và ưu tiên hàng đầu của ông là lãnh đạo Bộ Chiến tranh. Mọi suy đoán khác đều vô căn cứ”, ông Parnell tuyên bố.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2028 vẫn còn hơn 2 năm nữa mới diễn ra. Tuy nhiên, những cuộc thảo luận về người có khả năng kế nhiệm ông Trump đã bắt đầu xuất hiện trong nội bộ Đảng Cộng hòa.

Washington Post dẫn các nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói riêng với các nhà tài trợ của Đảng Cộng hòa rằng ông muốn thấy Phó Tổng thống JD Vance trở thành ứng cử viên cho chức vụ cao nhất trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo.

Những đồn đoán về khả năng ông Hegseth tranh cử tổng thống năm 2028 bắt đầu gia tăng từ đầu tháng này, sau khi ông xuất hiện tại Hội chợ Bang Iowa để vận động ủng hộ Hạ nghị sĩ Cộng hòa Zach Nunn.

Theo NBC News, Iowa vốn có vị trí đặc biệt trong các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ khi theo truyền thống là nơi diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ ứng viên của Đảng Cộng hòa. Do đó, việc các lãnh đạo cấp cao của đảng tới bang này thường thu hút sự chú ý và được xem là dấu hiệu để giới quan sát đánh giá khả năng họ đang chuẩn bị cho một cuộc đua vào Nhà Trắng.