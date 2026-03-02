Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ: Không cần 200.000 quân đến Iran

(VTC News) -

Theo Wall Street Journal, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết hiện không có lực lượng Mỹ nào hiện diện trên mặt đất ở Iran. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng điều đó có thể xảy ra trong tương lai. Ông cho biết sẽ không tiết lộ những gì Mỹ có thể hoặc không thể làm.

“Tổng thống Trump đảm bảo kẻ thù hiểu rằng chúng ta sẽ đi xa đến mức cần thiết để thúc đẩy lợi ích của Mỹ”, ông Hegseth nói với các phóng viên.

“Nhưng chúng ta không ngốc nghếch về điều đó. Bạn không cần phải đưa 200.000 người vào đó và ở lại trong 20 năm", ông nói thêm.

Khói lửa ở Tehran, Iran. (Ảnh: AP)

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, không nêu rõ thời gian cụ thể, nhưng cho biết thêm: "Đây không phải chiến dịch hoàn thành chỉ trong một đêm. Các mục tiêu về quân sự sẽ cần thời gian để đạt được".

Ông Caine cho biết thêm lực lượng Mỹ, đặc biệt là không quân chiến thuật, đang được điều đến khu vực này.

Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, Ali Larijani, cho biết Iran đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh lâu dài.

"Iran, không giống như Mỹ, đã chuẩn bị cho mình một cuộc chiến tranh lâu dài", ông Larijani viết trên X vào thứ Hai. Ông nói thêm rằng lực lượng vũ trang Iran "không tham gia vào bất kỳ cuộc tấn công nào ngoại trừ vì mục đích phòng thủ".

Trước đó vào thứ Hai, ông Larijani cho biết Cộng hòa Hồi giáo sẽ không đàm phán với Mỹ.

Trong khi đó, Trung Quốc và Nga đã kêu gọi ngừng bắn ở Trung Đông khi các bên phát động các cuộc tấn công mới khắp khu vực. Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết: "Nhiệm vụ cấp bách nhất là chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự và ngăn chặn sự lan rộng và tràn lan của xung đột".

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố: "Chúng tôi ủng hộ việc chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch của tất cả các bên. Bất kỳ cuộc tấn công nào vào các mục tiêu dân sự, dù ở Iran hay các nước Ả Rập, đều không thể chấp nhận được".