Bờ taluy cao 3m đổ ập xuống con hẻm ở Đà Lạt

(VTC News) -

Tối 10/9, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, các lực lượng chức năng đang phối hợp cùng người dân tổ chức xử lý hiện trường sạt lở taluy tại một con hẻm trên đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn.

Hiện trường vụ sạt lở được camera ghi lại.

Theo người dân sống tại khu vực này, vào khoảng 17h50 cùng ngày, bờ taluy dương trong con hẻm trên đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn đổ ập xuống đường bê tông bên dưới.

Tại hiện trường, khối lượng lớn đất đá từ phía trên tràn xuống, vùi lấp đường đi dài gần 5m của người dân.

Được biết, taluy sạt lở này là công trình kè của một hộ dân. Taluy được xây dựng bằng đá chẻ, cao khoảng 3m, dài hơn 5m. May mắn, vụ sạt lở taluy không gây thiệt hại về người.

Theo lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt, cơ quan chức năng đang phối hợp cùng người dân di chuyển đất đá, khắc phục sự cố và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.