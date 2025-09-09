Hơn 100m đường ven sông bị sạt lở 'hở hàm ếch', dân lo lắng trước mùa mưa lũ

Đường sạt lở hở hàm ếch nghiêm trọng, dân 'ngồi trên đống lửa' lo mùa mưa lũ
Sau trận mưa lớn kéo dài, hơn 100m đường bê tông ven sông ở thôn Niêm Phò (xã Quảng Điền, TP Huế) bị sạt lở, hở hàm ếch, khiến người dân bất an trong mùa mưa lũ.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tình trạng sạt lở rất nghiêm trọng với nhiều đoạn nứt gãy sâu khiến tuyến đường có thể bị sụt xuống bất cứ lúc nào.
Tình trạng sạt lở tạo ra những hố "hở hàm ếch" sâu cả mét và kéo dài hơn 100m.
Các điểm sạt lở chỉ cách nhà người dân sinh sống vài trăm mét.
Đáng lo ngại, tuyến đường nằm sát sông Bồ - con sông thường xuyên dâng cao, nước chảy xiết trong mùa mưa lũ ở Huế.
Tuyến đường bị sạt lở là một trong những trục giao thông huyết mạch của xã Quảng Điền. Bà Trần Thị Len, sống cách điểm sạt lở khoảng 50m, lo lắng: "Nếu mùa mưa lũ sắp tới, sạt lở ăn sâu thêm thì nguy cơ ảnh hưởng đến người và tài sản là rất lớn. Mong tình trạng sớm được khắc phục bằng phương án xây dựng bờ kè kiên cố để người dân yên tâm sinh sống".
Sạt lở, nứt gãy khiến tuyến đường ven sông Bồ ở thôn Niêm Phò chỉ còn một làn xe lưu thông, làn còn lại được lực lượng chức năng chăng dây, cấm đi lại để đảm bảo an toàn.
"Lo lắng nhất là sạt lở làm đường bị thu hẹp, xe trọng tải lớn đi qua rất dễ trượt xuống sông. Đây là tuyến đường chính phục vụ sinh hoạt, vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là hoa màu mùa thu hoạch, nên mong các cấp chính quyền sớm khắc phục để đảm bảo an toàn", ông Nguyễn Gôn (64 tuổi, trú thôn Niêm Phò) nói.
Theo lãnh đạo UBND xã Quảng Điền, toàn xã hiện có nhiều điểm sạt lở bờ sông. Cụ thể, thôn Niêm Phò sạt lở nặng hơn 150 m trên đường liên xã; thôn Phò Nam A sạt lở khoảng 100m; tại thôn Phò Nam có 12 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở ven sông.
Trước tình trạng sạt lở bờ sông trong mùa mưa lũ, đe doạ tính mạng, tài sản người dân, chính quyền xã Quảng Điền thực hiện khảo sát, lập báo cáo đề xuất UBND TP Huế và Sở Nông nghiệp và Môi trường bố trí kinh phí khẩn để tu sửa khẩn cấp và bổ sung dự toán để làm kè chống sạt lở. Trước mắt, xã dựng rào chắn, biển cảnh báo, phân luồng xe trọng tải lớn không lưu thông qua đoạn đường bị sạt lở. Đồng thời khảo sát chi tiết để triển khai sửa chữa, hiện đã dùng cọc tre và bao đất cát hạn chế xâm thực
