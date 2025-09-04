Thông tuyến đường sắt Bắc-Nam sau vụ sạt lở đá làm xê dịch đường ray

(VTC News) -

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình cho biết, công ty và các đơn vị ngành đường sắt huy động nhiều thiết bị cùng 60 công nhân để khắc phục sự cố lở đá làm hư hỏng đường sắt đoạn qua xã Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Trị). Đến nay, sự cố được khắc phục xong, đường sắt Bắc - Nam thông tuyến.

Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình, những tảng đá rơi nằm ở trên đỉnh núi nên lực lượng chức năng không nắm bắt và kiểm soát được. Hiện giao thông đường sắt vẫn đối diện nguy cơ cao do nhiều vị trí ở đỉnh núi chưa được khảo sát. Trước mắt, công ty tăng cường lực lượng canh phòng tại những điểm có nguy cơ sạt lở để kịp thời phát hiện sự cố, bảo đảm an toàn chạy tàu.

Sạt lở làm 3 tảng đá lớn rơi từ trên đỉnh núi xuống làm đoạn đường sắt Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Trị biến dạng, xê dịch khỏi tim đường 30cm. (Ảnh: Hà Trọng)

Cùng với đó, Công ty cũng di dời một số tảng đá ở các khu vực đồi núi thấp đến vị trí an toàn, đồng thời triển khai biện pháp gia cố bằng lưới thép, rọ đá tại những nơi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.

Trước đó, sáng 4/9, lở đá xảy ra tại Km 458+200 cung đường sắt Lạc Sơn, gần ga Lạc Sơn (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) làm nhiều đường tàu chạy trên tuyến đường sắt Bắc - Nam bị ảnh hưởng.

Theo đó, 3 tảng đá lớn từ đỉnh núi lăn xuống đường sắt, làm một đoạn đường ray bị xê dịch khỏi tim đường khoảng 39cm, hư hỏng. Rất may thời điểm xảy ra sạt lở không có tàu chạy qua. Sự cố sạt lở đá làm đường sắt Bắc - Nam qua Quảng Trị ách tắc, các đoàn tàu cũng được thông báo về vụ việc để tạm dừng tại ga gần nhất.

Ngay sau khi phát hiện sự cố sạt lở đá làm xô lệch, hư hỏng đường ray gây tắc đường, ngành đường sắt khẩn trương huy động nhân lực, máy móc chuyên dụng như máy đục phá đá, cần cẩu… để kịp thời thông tuyến.

Được biết, cung đường sắt Lạc Sơn là nơi có bình diện phức tạp với nhiều đường cong bán kính nhỏ trái chiều, đi qua những triền dốc, vùng đồi núi cao. Tại đây có nhiều đoạn một bên núi cao, một bên sông sâu, có nhiều vị trí xung yếu, dễ xảy ra đá lăn, đá rơi xuống đường sắt, uy hiếp đến an toàn chạy tàu.