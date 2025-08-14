Báo cáo nhân quyền của Mỹ đánh giá thiếu khách quan về Việt Nam

“Báo cáo này chưa phản ánh được các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người. Bản báo cáo cũng tiếp tục đưa ra những nhận định không khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng về tình hình thực tế tại Việt Nam”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 14/8.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. (Ảnh: BNG)

Người phát ngôn khẳng định bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam, trong đó con người được xem là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và phát triển đất nước. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nỗ lực nâng cao đời sống, bảo đảm quyền thụ hưởng của người dân và “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Các quyền và tự do cơ bản đã được ghi nhận trong Hiến pháp, bảo vệ và thúc đẩy thông qua hệ thống pháp luật, đồng thời được thực thi trong thực tiễn.

Bà Hằng nhấn mạnh Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn với Mỹ về các vấn đề còn tồn tại khác biệt trên tinh thần xây dựng, nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và đóng góp vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước.