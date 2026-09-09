Bộ đôi SUV địa hình iCaur V27 và V23 xuất hiện tại Việt Nam

(VTC News) -

Thương hiệu iCaur (thuộc tập đoàn Chery, do Omoda & Jaecoo phân phối) đang chuẩn bị kế hoạch gia nhập thị trường ô tô Việt Nam. Mẫu xe điện cỡ nhỏ iCaur V23 và SUV cỡ lớn V27 vừa cùng lúc lộ diện tại Hà Nội, đánh dấu bước thăm dò thị trường đầu tiên của thương hiệu này tại Việt Nam. Theo đại diện đơn vị phân phối, mẫu xe đầu bảng V27 có mức giá ước tính quy đổi khoảng 2,2 tỷ đồng, dự kiến cạnh tranh ở nhóm SUV việt dã cao cấp.

iCaur V27 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 5.045 x 1.976 x 1.894 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.900 mm. Phom dáng vuông vức cùng các đường dập nổi cơ bắp định vị mẫu xe này trong nhóm SUV cỡ lớn (cỡ E), tương đương kích thước của Land Cruiser Prado hay Land Rover Defender.

Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha tròn LED phong cách cổ điển lồng ghép trong dải LED định vị ban ngày bao quanh mặt ca-lăng. Cản trước bản lớn tối màu dập gân dứt khoát kết hợp nắp ca-pô gồ cao, tối ưu góc tiếp cận đạt 24,5 độ khi di chuyển qua địa hình gồ ghề.

Nhìn từ bên hông, iCaur V27 duy trì đường dập thẳng tắp chạy dọc thân xe kết hợp thiết kế trần xe dạng nổi. Vòm hốc bánh xe mở rộng vuông vức ôm trọn bộ vành hợp kim đa chấu kích thước 21 inch (bản tiêu chuẩn dùng mâm 19 inch), tăng vẻ vững chãi cho tổng thể thân xe.

Khu vực đuôi xe mang đậm phong cách của dòng xe địa hình truyền thống với cụm lốp dự phòng kích thước lớn gắn trực tiếp trên cửa cốp sau mở ngang. Cụm đèn hậu LED đồ họa thanh mảnh bố trí dạng dọc hai bên hông, kết hợp cản sau nhô cao tích hợp móc cứu hộ dã ngoại.

Khoang cabin của iCaur V27 được thiết kế theo tối giản, tuy nhiên vẫn được trang bị phím bấm vật lý. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 15,4 inch độ phân giải cao chạy vi xử lý thông minh, đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số hiển thị sau vô-lăng dạng hai chấu vát đáy.

Trần xe là cửa sổ trời dạng kính được chia đôi bằng dải đèn LED trang trí.

Hệ thống giải trí trên xe trang bị dàn âm thanh 15 loa Pioneer chất lượng cao. Điểm nhấn đặc biệt ở trần xe là cửa sổ trời toàn cảnh dạng kính được chia đôi bằng dải đèn LED trang trí mang tên “Starry Sky Island”. Chiều dài cơ sở 2.900 mm đem lại khoảng để chân thoáng đãng cho cả hai hàng ghế.

Xe trang bị hệ truyền động hybrid EREV với máy xăng 1.5L Turbo sạc cho cụm pin 34,31 kWh. Hệ dẫn động AWD hai mô-tơ sản sinh 448 mã lực, 505 Nm, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây. Phạm vi hoạt động thuần điện đạt 200 km và kết hợp lên tới 1.200 km. Về vận hành và an toàn, iCaur V27 sở hữu khoảng sáng gầm 224 mm, lội nước 600 mm, 9 chế độ địa hình, 6 túi khí, camera 540 độ cùng gói hỗ trợ lái ADAS.

V23 gây ấn tượng với tạo hình vuông vức cổ điển.

iCaur V23 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.220 x 1.915 x 1.845 (mm), chiều dài cơ sở 2.735 mm và khoảng sáng gầm 210 mm. Xe gây ấn tượng với tạo hình vuông vức cổ điển, cụm đèn pha LED tròn và 4 bánh xe được đẩy sát về các góc, mang lại góc tiếp cận 43 độ cùng góc thoát 41 độ. Thân xe tích hợp 24 điểm chờ bắt phụ kiện việt dã, trong khi cửa cốp sau mở ngang trang bị thêm một hộp chứa đồ phụ dạng “balo”.

Xe được thiết kế cửa cốp sau mở ngang.

Không gian nội thất cân bằng giữa tính năng số hóa và chất việt dã truyền thống. Vị trí trung tâm táp-lô bố trí màn hình cảm ứng 15,4 inch chuẩn hiển thị 2.5K sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8155 cho tốc độ phản hồi mượt mà. Đáng chú ý, khu vực điều khiển vẫn giữ lại các núm xoay điều hòa kim loại to bản và cụm lẫy gạt cơ học, giúp người lái dễ dàng thao tác chuẩn xác khi di chuyển qua các cung đường gồ ghề.

Tại thị trường quốc tế, mẫu SUV thuần điện này mang đến 2 cấu hình truyền động: bản dẫn động cầu sau (RWD) dùng mô-tơ 136 mã lực đi kèm pin LFP 59,9 kWh (tầm vận hành 400 km); bản dẫn động hai cầu (AWD) trang bị 2 mô-tơ cho tổng công suất 211 mã lực cùng pin 81,76 kWh, cho phép di chuyển tối đa hơn 500 km sau một lần sạc đầy.

Cùng chia sẻ phom dáng vuông vắn hầm hố, iCaur V23 và V27 tạo thành cặp bài trùng phủ hai phân khúc khác biệt, từ xe điện đô thị linh hoạt cho đến SUV cỡ lớn chạy đường dài. Bước đi thăm dò này cho thấy tham vọng của Chery tại thị trường Việt Nam, song việc thuyết phục khách hàng xuống tiền vẫn phụ thuộc lớn vào chính sách giá và hệ thống trạm sạc, phụ tùng đi kèm.