Bộ Công an xác định cấp độ bảo vệ cao nhất cho lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Chiều 7/8, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, thông tin về công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản. (Ảnh: VGP)

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nêu rõ, đây là sự kiện mang tính chất trọng đại của đất nước, đánh dấu 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Đồng thời đánh giá thành tựu 40 năm đổi mới cũng như chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt trong bối cảnh Trung ương Đảng xác định chúng ta chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự là rất cao.

Về quy mô, tính chất, đại diện Bộ Công an cho hay, các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay là sự kiện cấp quốc gia, có mời các đại biểu quốc tế tham dự.

Trong đó, ở cấp Trung ương có 15 hoạt động, trọng điểm là triển lãm và hoạt động diễu binh, diễu hành với số lượng tham gia rất lớn. Riêng diễu binh, diễu hành, số lượng cán bộ tham gia gần 19.000 người, chưa tính số lượng tham gia của Nhân dân.

"Bộ Công an xác định cấp độ bảo vệ cho các sự kiện tháng 8 là cấp độ cao nhất. Bộ Công an đã thành lập Tiểu ban An ninh trật tự do một đồng chí Thứ trưởng làm Trưởng ban, công an các đơn vị địa phương là thành viên để tổ chức nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đồng loạt, đồng bộ, xuyên suốt trên cả nước", ông Toản nói.

Bộ Công an cũng đặt ra hai yêu cầu chính đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự lần này.

Thứ nhất là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, đặc biệt là những sự kiện tháng 8 này.

Thứ hai là đảm bảo thuận lợi, thân thiện, chặt chẽ vì đây cũng là ngày lễ, chúng ta mở đón khách quốc tế, nhân dân tham gia đông.

"Đây là hình ảnh của chúng ta. Nhưng cũng hết sức chặt chẽ và an ninh vì đây là thời điểm các đối tượng lợi dụng chống phá, vi phạm pháp luật", Người phát ngôn Bộ Công an nói.

Đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, Bộ Công an xác định nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong năm 2025, trong đó tháng 8 là cao điểm nhất, với 5 công tác chính.

Cụ thể, Bộ Công an triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự và các hoạt động lễ kỷ niệm.

Cùng đó là triển khai các lực lượng nắm chắc tình hình, đặc biệt là các hoạt động lợi dụng chống phá của các thế lực thù địch, phân loại tội phạm, từ đây đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động.

"Đến thời điểm này, Bộ Công an đã triển khai đồng loạt 80 đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, tăng cường công tác quản lý và an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Toàn lực lượng sẵn sàng trang thiết bị, phương tiện vũ khí, trang bị hậu cần bảo đảm thực hiện nhiệm vụ với tinh thần cao nhất", ông Toản khẳng định.

Bộ Công an cũng đảm bảo phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội Nhân dân với các bộ, ban, ngành và các địa phương, trọng điểm tháng 8 là phối hợp với UBND TP Hà Nội để thực hiện đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các sự kiện diễn ra trong tháng.

"Có thể nói rằng, đến thời điểm này, lực lượng công an toàn quốc đã sẵn sàng cho nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho sự kiện, hoạt động trọng tâm của tháng 8, lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9", Thiếu tướng Toản nói thêm.