Người dân đứng kín hai bên đường cổ vũ bộ đội hợp luyện diễu binh 2/9

Sáng 7/8, tại khu vực Đại học Quốc gia Hà Nội (Hòa Lạc) và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây), Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tới kiểm tra, động viên các lực lượng đang trong quá trình hợp luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Thượng tướng Trương Thiên Tô đã thăm hỏi, kiểm tra công tác tổ chức luyện tập và trực tiếp biểu dương tinh thần, ý chí của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia. Ông bày tỏ sự xúc động, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và nỗ lực vượt bậc của toàn thể lực lượng tham gia luyện tập trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cường độ huấn luyện cao.
Tại đây, Thượng tướng cũng trao tặng quà động viên các đơn vị đang làm nhiệm vụ, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục giữ vững kỷ luật, phát huy tinh thần đoàn kết và tinh thần yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành sắp tới.
Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận đi xe cá nhân, đón xe buýt lên khu vực Làng Văn hoá các Dân tộc Việt Nam để theo dõi buổi hợp luyện.
Dọc các tuyến đường dẫn vào Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, không khó để bắt gặp hình ảnh từng nhóm người tay cầm cờ đỏ sao vàng, máy ảnh và điện thoại để ghi lại khoảnh khắc ấn tượng.
Tiếng trống dồn dập, hiệu lệnh vang lên dõng dạc, từng khối quân đội, dân quân… bước đều mạnh mẽ, khí thế. Người dân đứng hai bên đường chăm chú theo dõi, nhiều người không ngại nắng, tìm vị trí thuận lợi để có thể nhìn rõ đội hình.
Chị Mai (35 tuổi, ở Hà Nội), cùng gia đình đón chuyến xe buýt từ 5h sáng để kịp tới Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. “Tôi từng xem diễu binh trên tivi, nhưng đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến từ khi luyện tập. Nhìn các chiến sĩ bước đều, khí thế rầm rập, tôi xúc động và tự hào lắm”, chị chia sẻ.
“Cảm giác như được truyền thêm năng lượng. Bộ đội mình đi đều, quân phục đẹp, nhìn mà thích vô cùng”, một người dân ở Phú Thọ chia sẻ.
Cũng trong sáng nay, tại khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội, các em học sinh trường Mầm non Phù Cát cũng có mặt từ rất sớm để cổ vũ, vẫy cờ chào các chiến sĩ.
Những bàn tay nhỏ nhắn vẫy quốc kỳ, ánh mắt háo hức khi thấy các chú bộ đội đi qua, tạo nên hình ảnh xúc động và gắn bó giữa quân và dân.
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm Hà Nội.
Để chuẩn bị chu đáo cho lễ kỷ niệm và hoạt động diễu binh, diễu hành, lễ sơ duyệt tổ chức lúc 21h ngày 27/8 (dự phòng ngày 28/8), lễ tổng duyệt tổ chức lúc 7h ngày 30/8 (dự phòng ngày 31/8).
Đội hình diễu binh, diễu hành lần này có 18 khối đứng, 43 khối đi, trong đó có 7 khối nữ Quân đội (khối nữ Quân nhạc, Quân y, Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Chiến sĩ biệt động, Chiến sĩ thông tin, Dân quân các dân tộc Việt Nam, Du kích miền Nam) và 2 khối nữ Công an (khối nữ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát đặc nhiệm).
Ngoài các quân, binh chủng diễu binh trên mặt đất, còn có sự tham gia của khối xe tăng, tàu ngầm, tàu mặt nước và 40 máy bay chiến đấu, tạo nên màn diễu binh quy mô, khí thế.
