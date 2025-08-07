Diễu binh trên biển dịp 2/9, truyền hình trực tiếp về Quảng trường Ba Đình

(VTC News) -

Thông tin trên được Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam) đề cập tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 7/8.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết, việc tổ chức diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 được Trung ương giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, TP Hà Nội và các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan. Sự kiện diễn ra tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh. (Ảnh: VGP)

"Từ quý 2/2024, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tổng tham mưu chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND TP Hà Nội khảo sát thực tế Quảng trường Ba Đình, các khu vực tập kết, tuyến đường diễu binh, diễu hành và dự thảo đề án. Tiếp đó là tổ chức các hội thảo để xin ý kiến các bộ, ngành và địa phương liên quan. Như vậy, từ quý 2/2024, chúng ta chuẩn bị rất chu đáo và công phu cho sự kiện này", ông Thanh nhấn mạnh.

Theo Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Một là lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa.

Hai là lực lượng pháo lễ.

Ba là lực lượng không quân bay chào mừng.

Bốn là lực lượng diễu binh, diễu hành. Lực lượng diễu binh diễu hành này gồm 4 khối nghi trượng và 43 khối đại diện lực lượng vũ trang Nhân dân (trong đó có 26 khối Quân đội, 17 khối do Công an). Ngoài ra, Việt Nam mời đại diện các lực lượng quân đội từ 4 quốc gia gồm Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia tham gia diễu hành.

"Đến giờ này, đã có hai nước nhận lời là Lào và Campuchia. Với Trung Quốc và Nga, các cơ quan chúng ta sẽ tiếp tục phối hợp để xác định lực lượng bạn tham gia", Thiếu tướng Tống Văn Thanh nói.

Năm là lực lượng đứng làm nền, gồm tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội và 7 khối công an.

Sáu là lực lượng xếp hình, xếp chữ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Thông tin về chương trình diễu binh, diễu hành, Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết sự kiện sẽ bao gồm các nội dung: rước đuốc, bắn pháo lễ, đội hình không quân bay chào mừng và diễu binh, diễu hành các khối theo trình tự. Cụ thể, mở đầu là khối nghi trượng diễu hành, tiếp theo là các khối đi bộ gồm: Quân đội Nhân dân Việt Nam, quân đội các nước bạn, dân quân tự vệ và Công an Nhân dân.

"Sau diễu binh diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh của khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng Công an và diễu binh lực lượng vũ trang trên biển. Diễu binh lực lượng vũ trang trên biển sẽ tiến hành ở Vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) và diễn ra đồng thời với diễu binh của lực lượng xe pháo quân sự và xe đặc chủng công an; được truyền hình trực tiếp về Quảng trường Ba Đình", ông Thanh nêu rõ.

Tiếp đó, ông cho biết sẽ đến diễu hành của khối quần chúng, khối văn hóa, thể thao.

Sau khi tất cả các khối này diễu qua lễ đài, đến cuối đường Hùng Vương sẽ phân tuyến đi trên một số tuyến phố để Nhân dân có thể trực tiếp chứng kiến, thể hiện sự gắn bó, gần gũi giữa lực lượng tham gia diễu binh với Nhân dân.

"Sẽ có tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ tại hai địa điểm. Một là tại Cung Văn hóa Quần Ngựa; thứ hai là tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Nhà hát Lớn. Hoạt động này để tăng cường tình cảm gắn bó giữa các lực lượng với các tầng lớp Nhân dân", Thiếu tướng thông tin.

Về kết quả tập luyện, ông Thanh cho biết Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã chỉ đạo huấn luyện các lực lượng tham gia nhiệm vụ này từ đầu tháng 5, tổ chức hợp luyện 4 buổi, tổng hợp luyện 2 buổi vào 17/7 và 5/8.

Các khối và các lực lượng qua các lần hợp luyện và tổng hợp luyện, chất lượng đều đạt tốt và thực hiện đúng theo chương trình huấn luyện đã xác định. Hiện nay, tinh thần, trách nhiệm cũng như sức khỏe, điều kiện kỹ thuật của các khối đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chính thức.

Cung cấp các mốc thời gian chính, Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết buổi tổng hợp luyện lực lượng vũ trang diễn ra từ 20h ngày 21 và 24/8; sau đó là lễ sơ duyệt cấp Nhà nước từ 20h ngày 27/8; tổng duyệt cấp Nhà nước vào 6h30 ngày 30/8 và Lễ chính thức vào 6h30 ngày 2/9. Địa điểm đều ở Quảng trường Ba Đình.

Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn nhấn mạnh nhiều thông điệp ý nghĩa từ sự kiện quan trọng này, trước hết việc lễ diễu binh, diễu hành góp phần khẳng định vị thế, tầm vóc vĩ đại và giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của đất nước. Đồng thời, sự kiện còn thể hiện sự phát triển vững mạnh của Quân đội Nhân dân, Dân quân tự vệ và Công an Nhân dân trong suốt 80 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

Sự kiện cũng giúp giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, khắc sâu đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lễ diễu binh, diễu hành cũng biểu dương sức mạnh của lực lượng vũ trang Nhân dân, khẳng định ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng, lãnh đạo và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh khẳng định chương trình diễu binh, diễu hành được tổ chức trọng thể, trang nghiêm, chính quy, an ninh an toàn và tiết kiệm. Lực lượng tham gia tinh gọn, hiện đại, thể hiện tính thống nhất, chính quy của lực lượng vũ trang Nhân dân, bản sắc văn hóa và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam chúng ta.