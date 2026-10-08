Bộ Công an thông báo về hoạt động khủng bố của Nguyễn Văn Đài

(VTC News) -

Ngày 7/10, Bộ Công an thông tin, căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an xác định Nguyễn Văn Đài đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố.

Theo thông báo, Nguyễn Văn Đài (57 tuổi, quê Hưng Yên), bí danh “Nguyễn Việt Hưng”, quốc tịch Việt Nam, hiện cư trú tại Đức.

Bộ Công an xác định Đài giữ chức vụ “Ủy viên trung ương” của tổ chức Việt Tân, tổ chức bị cơ quan này xác định là khủng bố. Nguyễn Văn Đài từng nhiều lần bị xét xử về các tội xâm phạm an ninh quốc gia.

Đối tượng Nguyễn Văn Đài. (Ảnh: Bộ Công an)

Năm 2007, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Đài 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Một năm sau, Đài tiếp tục bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 15 năm tù và 5 năm quản chế về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Sau đó, người này được tạm đình chỉ thi hành án và xuất cảnh sang Đức.

Ngày 5/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Đài về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 31/12/2025, TAND TP Hà Nội xét xử vắng mặt, tuyên phạt Nguyễn Văn Đài 17 năm tù và 5 năm quản chế về tội danh nêu trên.