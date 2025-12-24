Kết thúc điều tra, để nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Đài

(VTC News) -

Ngày 8/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 25/BKL-ANĐT-P3 đối với vụ án Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bị can Nguyễn Văn Đài.

Cơ quan An ninh điều tra chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Đài (sinh ngày 6/5/1969 tại Hưng Yên; quốc tịch Việt Nam; nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phòng 302, 28, Khu tập thể Bách Khoa, phường Bạch Mai, Hà Nội) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.