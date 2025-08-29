Bộ Công an hướng dẫn sử dụng giấy mời, khu vực ngồi tại Lễ kỷ niệm A80

(VTC News) -

Ngày 28/8, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an có hướng dẫn về việc sử dụng giấy mời, thẻ và khu vực ngồi, tác nghiệp tại Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng duyệt và chính thức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Đại biểu dự buổi Tổng duyệt và buổi chính quét mã QR để nắm Sơ đồ bố trí trạm kiểm tra an ninh.

Theo đó, để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn 2 buổi lễ nêu trên, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ bố trí trạm kiểm tra an ninh.

Lực lượng an ninh sẽ kiểm tra, kiểm soát các đại biểu tham dự thông qua giấy mời (có dán tem an ninh) do Ban tổ chức phát hành.

Sơ đồ khu vực Quảng trường Ba Đình.

Tại buổi lễ chính thức, đại biểu phải đeo thẻ và cầm theo giấy mời để phục vụ công tác kiểm tra an ninh ra, vào khu vực tổ chức lễ kỷ niệm.

Mỗi thẻ đại biểu và giấy mời chỉ có giá trị cho một người, không được đưa người khác đi cùng.

Các lực lượng phục vụ, ban tổ chức, an ninh, báo chí, kỹ thuật viên sử dụng thẻ người loại to cá thể hoá để ra vào 2 buổi lễ.

Lực lượng cảnh vệ sẽ có trách nhiệm chủ trì kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào các khu vực bảo vệ thông qua thẻ, phù hiệu, giấy mời theo đúng phạm vi hoạt động quy định.

Tại các khán đài, các lực lượng ban tổ chức, phục vụ, báo chí, kỹ thuật viên chỉ được phép tác nghiệp tại vị trí cho phép và phải tuân thủ hướng dẫn của lực lượng an ninh; nhất là tại khán đài A.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đề nghị mỗi cá nhân phải giữ gìn, bảo quản và sử dụng thẻ, phù hiệu đúng mục đích, nghiêm cấm làm giả, sử dụng trái phép, mua, bán, mượn, cho mượn thẻ, phù hiệu.

Những trường hợp mất, hư hỏng thẻ, phù hiệu phải thông báo ngay cho Tiểu ban An ninh, trật tự và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Thẻ chỉ được cấp lại khi có xác nhận của cơ quan, đơn vị chủ quản và kết quả xác minh, xét duyệt của Tiểu ban An ninh, trật tự.