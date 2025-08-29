Bộ Công an xuất quân bảo vệ lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

(VTC News) -

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban an ninh trật tự Lễ kỷ niệm khẳng định, Tiểu ban đã quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự Lễ kỷ niệm.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, mục tiêu, yêu cầu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất không chỉ ở nơi diễn ra Lễ kỷ niệm, mà trên phạm vi cả nước.

Bộ Công an đã tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều hoạt động của công tác bảo đảm an ninh, trật tự; ban hành các kế hoạch, phương án, quy trình bảo đảm an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm cấp Tiểu ban, cấp Bộ và xuyên suốt đến Công an các đơn vị, địa phương.

Đến nay việc triển khai các phương án trên thực địa cơ bản đã kết nối, đồng bộ, liên thông, hình thành mạng lưới, thế trận an ninh liên hoàn “trong – ngoài”, “trên – dưới” khép kín.

Hình ảnh tại lễ xuất quân.

Đồng thời, Bộ Công an mở đồng loạt 8 cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép trong phạm vi toàn quốc, góp phần bảo đảm môi trường trật tự, an toàn cho các hoạt động kỷ niệm.

Qua triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch, các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương tổ chức quản lý, hiệu quả với các đối tượng phản động, chống đối, các hệ loại đối tượng, tội phạm; điều tra khám phá trên 1.300 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt xử lý trên 2.700 đối tượng phạm tội; góp phần tổ chức thành công 12/15 hoạt động chính thức, 3 hoạt động phát sinh, 2 buổi tổng hợp luyện, 1 sơ duyệt, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhận nhiệm vụ và phát biểu quyết tâm.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, nhấn mạnh lực lượng Công an Thủ đô rất quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho lễ kỷ niệm.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những kết quả bước đầu bảo đảm an ninh trật tự lễ kỷ niệm.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, chỉ còn 3 ngày nữa là diễn ra chính thức lễ kỷ niệm, và trước mắt là buổi tổng duyệt diễn ra vào sáng 30/8, trong khi tình hình còn một số yếu tố tiềm ẩn phức tạp.

Do đó, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự đang đặt ra rất khẩn trương, cấp bách và quan trọng, yêu cầu đặt ra là "triển khai cấp độ cao nhất, quyết liệt nhất bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn lễ kỷ niệm, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất; đồng thời, phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác tổ chức, cho Nhân dân được thụ hưởng".