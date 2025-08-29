Lịch cấm đường ngày 1/9 phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành A80

(VTC News) -

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (1945 – 2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành (A80) sẽ được tổ chức trọng thể vào sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị, xã hội đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân cả nước cũng như bạn bè quốc tế.

Để đảm bảo an toàn, trật tự và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, Công an thành phố Hà Nội công bố kế hoạch phân luồng, cấm đường và hướng dẫn phương tiện di chuyển trong thời gian từ tối 1/9 đến chiều 2/9.

Theo thông báo, toàn bộ phương án phân luồng, cấm và hạn chế phương tiện sẽ bắt đầu từ 18h ngày 1/9 và kéo dài đến 15h ngày 2/9. Trong thời gian này, nhiều tuyến phố trọng điểm ở khu vực trung tâm Thủ đô sẽ bị cấm triệt để các phương tiện lưu thông, ngoại trừ xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe mang phù hiệu bảo vệ và các phương tiện được cấp phép đặc biệt.

Các tuyến phố cấm hoàn toàn phương tiện

Danh sách các tuyến phố áp dụng lệnh cấm triệt để gồm nhiều trục đường chính bao quanh Quảng trường Ba Đình và khu vực trung tâm Hà Nội, như:

Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Việc phong tỏa này nhằm tạo không gian an toàn tuyệt đối cho các đoàn quân, khối diễu binh, diễu hành và người dân tham gia sự kiện.

Bản đồ các tuyến phố cấm hoàn toàn phương tiện. (Ảnh: A80 Hà Nội)

Các tuyến phố tạm cấm

Ngoài những tuyến phố bị cấm triệt để, một số khu vực khác sẽ áp dụng hình thức tạm cấm phương tiện:

Khu vực trong đường Vành đai I: Cấm các loại phương tiện, ngoại trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe khắc phục sự cố, xe ưu tiên và phương tiện phục vụ lễ kỷ niệm.

Khu vực từ Vành đai I đến Vành đai II: Tạm cấm xe tải từ 1,5 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ ngồi.Đối với những khu vực này, lực lượng chức năng sẽ có biển báo, chốt kiểm soát và hướng dẫn cụ thể để đảm bảo người dân nắm bắt kịp thời.

Các tuyến đường cần hạn chế lưu thông

Bên cạnh các tuyến cấm, nhiều khu vực khác cũng được khuyến nghị hạn chế di chuyển:

Khu vực từ Vành đai II đến Vành đai III: Hạn chế ô tô cá nhân, mô tô và xe khách dưới 16 chỗ.

Một số tuyến đường từ Vành đai III đi ra ngoại thành, gồm: Quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 6, Quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, đường tỉnh lộ 419, 429, Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 18... cũng hạn chế phương tiện lưu thông.

Đáng chú ý, trong suốt thời gian cấm, người dân không được dừng, đỗ xe trên các tuyến phố nằm trong danh sách cấm và tạm cấm, để tránh ùn tắc cũng như đảm bảo an ninh.

Phương án di chuyển thay thế

Để giảm thiểu ảnh hưởng tới hoạt động giao thông, Công an Hà Nội đã đưa ra lộ trình thay thế cho các phương tiện:

Xe từ quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, Hà Nội – Hải Phòng đi cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình: Di chuyển qua cầu Thanh Trì → Vành đai III trên cao → nút giao Đỗ Mười → cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình.

Xe từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...): Lựa chọn cầu Phù Đổng → cầu Thanh Trì → Vành đai III trên cao → cầu Thăng Long → Võ Văn Kiệt… hoặc đi từ quốc lộ 5 → Nguyễn Đức Thuận → đường dẫn cầu Thanh Trì → cầu Phù Đổng → cao tốc Hà Nội – Bắc Giang → cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.

Xe từ phía Bắc (Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ...) đi các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa...): Theo tuyến quốc lộ 2 → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → Vành đai III trên cao → nút giao Đỗ Mười → cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình.

Xe tải từ 10 tấn trở lên: Chỉ được phép lưu thông trên tuyến Vành đai III trên cao và hạn chế xuống các nút giao như Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển.

Đoàn quân diễu binh đi giữa phố Hà Nội. (Ảnh: Thành Vĩnh)

Khuyến nghị cho người dân và khách tham dự

Công an Hà Nội kêu gọi người dân từ các tỉnh, thành phố khác đến Thủ đô tham gia sự kiện nên ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng như xe khách, xe buýt và đặc biệt là tàu điện trên cao.

Tuyến Cát Linh – Hà Đông (số 2A): Từ ga Yên Nghĩa (Hà Đông) đến ga Cát Linh (Ô Chợ Dừa).

Tuyến Nhổn – ga Hà Nội (số 3): Từ ga Nhổn (Tây Tựu) đến ga Cầu Giấy (Giảng Võ).

Ngoài ra, người dân được khuyến khích đi bộ tại các tuyến phố gần Quảng trường Ba Đình như Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Giảng Võ, Ngọc Hà... để vừa thuận tiện, vừa góp phần giảm tải giao thông.

Bên cạnh việc tuân thủ phân luồng, Công an Hà Nội cũng đề nghị người dân:

Nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Đứng trên vỉa hè, tránh tràn xuống lòng đường gây cản trở các đoàn diễu binh.

Giữ gìn trật tự, không chen lấn, xô đẩy.

Sau khi kết thúc sự kiện, di chuyển trật tự theo lộ trình được hướng dẫn.

Sự phối hợp tự giác của người dân sẽ là yếu tố quan trọng giúp Lễ kỷ niệm diễn ra thành công, an toàn và để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân cả nước cũng như bạn bè quốc tế.