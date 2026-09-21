BIGBANG khiến fan toàn cầu 'phát cuồng', 2 đêm tại Mỹ Đình càng được mong chờ

(VTC News) -

XX : COSMOS là một “BIG SHOW” đúng nghĩa

Tối 19/9, Stade de France tại Paris trở thành tâm điểm chú ý khi BIGBANG mang XX : COSMOS đến một trong những sân vận động biểu tượng của châu Âu.

Giữa không gian khổng lồ, “biển vàng” Bangbong phủ kín các khán đài, pháo hoa rực sáng trên bầu trời và tiếng hát của hàng chục nghìn khán giả hòa cùng G-Dragon, Taeyang, Daesung đã tạo nên những khung hình đủ khiến cộng đồng V.I.P toàn cầu “phát cuồng”.

3 thành viên BIGBANG tại Stade de France - trạm dừng mới nhất của XX : COSMOS.

Không khí tại Paris tiếp tục nối dài chuỗi sân khấu bùng nổ mà BIGBANG đã tạo ra kể từ khi khởi động tour. Sau 9 năm kể từ chuyến lưu diễn thế giới gần nhất với tư cách một nhóm, ba thành viên trở lại đúng dịp kỷ niệm 20 năm debut, mang theo hành trình dự kiến gồm 33 đêm diễn tại 19 thành phố. Trong đó, Hà Nội có tới hai đêm tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 24 và 25/10.

Trước khi “đổ bộ” nước Pháp, BIGBANG đã có ba đêm mở màn đầy cảm xúc tại “sân nhà” Goyang. Đây cũng là nơi quy mô production của XX : COSMOS lần đầu được hé lộ: hệ thống LED di động nặng tới 23 tấn, kết hợp chuyển động cơ khí, ánh sáng và visual liên tục biến đổi theo từng phần của show.

Pháo hoa, cột lửa cùng hàng loạt hiệu ứng được tung ra dồn dập ở những đoạn cao trào, biến sân vận động thành một “vũ trụ” âm nhạc đúng như tên gọi của tour.

Goyang là “phát súng” đầu tiên của XX : COSMOS. (Ảnh: YGE)

Rời Hàn Quốc, BIGBANG tiếp tục khuấy động Oakland-Alameda County Coliseum trong hai đêm 4 và 5/9, trước khi chinh phục MetLife Stadium tại East Rutherford, New Jersey ngày 11/9. Mỗi điểm dừng mang một màu sắc khác nhau, nhưng năng lượng sân khấu, độ chịu chơi của phần dàn dựng và khả năng kết nối hàng chục nghìn khán giả không hề giảm nhiệt.

Sau Hàn Quốc, Oakland (Mỹ) trở thành điểm dừng tiếp theo chứng kiến một XX : COSMOS hoành tráng với loạt khoảnh khắc bùng nổ. (Ảnh: Fields Of Gold)

Thế nhưng, phần production “sang - xịn - mịn” mới chỉ là một nửa câu chuyện. Vũ khí thực sự của BIGBANG vẫn là kho hit đủ sức kéo cả một thế hệ cùng hát.

Tại mỗi trạm dừng, XX : COSMOS mang tới hơn 30 tiết mục, trải dài từ Fantastic Baby, Tonight, Blue, Loser, Bad Boy, Haru Haru, Lies cho tới Bang Bang Bang, Home Sweet Home hay Still Life. Xen giữa những màn trình diễn của nhóm là sân khấu solo của G-Dragon, Daesung và Taeyang, khiến nhịp show liên tục thay đổi thay vì chỉ đơn thuần là một cuộc “ôn lại hit cũ”.

Cuộc hội ngộ đỉnh cao của V.I.P tại MetLife Stadium (New Jersey, Mỹ).

Đáng chú ý, nhiều ca khúc còn được khoác lên màu sắc mới với live band thay vì chỉ giữ nguyên bản phối quen thuộc. Haru Haru từng được đẩy sang tinh thần rock mạnh mẽ hơn, trong khi những phần encore lại gần như biến cả sân vận động trở thành một màn đại hợp xướng khổng lồ khi hàng chục nghìn người cùng hát theo.

Fan Việt đang mong 2 đêm Mỹ Đình hơn bao giờ hết

Nếu cần một con số để đo độ nóng của BIGBANG tại Việt Nam, chỉ cần nhìn vào cuộc chiến săn vé. Khoảng 60.000 người từng xếp hàng trực tuyến trong đợt presale đầu tiên, trong khi quỹ vé dành cho V.I.P Membership hết chỉ sau khoảng 2 giờ. Đến đợt mở bán đại chúng, toàn bộ vé của cả hai đêm tại Mỹ Đình tiếp tục “bay màu” sau hơn 1 giờ.

Khi tour chính thức khởi động, cảm giác FOMO của fan Việt lại được đẩy lên thêm một tầng mới. Sau mỗi đêm diễn, mạng xã hội lại tràn ngập những khoảnh khắc từ sân khấu: khi là pháo hoa phủ kín bầu trời, khi là biển Bangbong sáng rực, lúc lại là một đoạn live khiến fan chỉ xem qua màn hình cũng muốn lập tức có mặt tại sân vận động.

“Xem fancam ở Paris mà nổi da gà, giờ chỉ mong thật nhanh đến ngày được đứng giữa Mỹ Đình và hát cùng BIGBANG”, một V.I.P Việt bình luận. Một fan khác háo hức: “Vé đã cầm trên tay nhưng xem xong loạt sân khấu này vẫn thấy hồi hộp như đang chờ săn vé lần nữa. Hai đêm ở Hà Nội chắc chắn sẽ bùng nổ lắm!”.

Chuyến World Tour tới Hà Nội tháng 10 tới hứa hẹn “bùng nổ” với hàng vạn fan Việt có mặt tại Mỹ Đình. (Ảnh: YGE)

Càng nhiều hình ảnh và fancam được chia sẻ, fan Việt dường như không còn thắc mắc “BIGBANG sẽ mang gì tới Việt Nam?” mà chỉ còn tò mò: “Mỹ Đình sẽ bùng nổ đến mức nào?”.

Tất nhiên, thiết kế sân khấu, setlist hay các hiệu ứng tại Hà Nội hoàn toàn có thể được tinh chỉnh để phù hợp với từng điểm diễn. Nhưng nhìn vào quy mô mà XX : COSMOS đang theo đuổi, hai đêm 24 và 25/10 đang có đầy đủ “nguyên liệu” để trở thành một trong những cuối tuần khó quên nhất với cộng đồng V.I.P Việt.