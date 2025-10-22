Bí thư Trần Lưu Quang: Không có việc TP.HCM tiếp tục sắp xếp phường, xã

Sáng 22/10, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã thông tin về việc có hay không tiếp tục sắp xếp các phường, xã tại thành phố.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thông tin về việc có hay không tiếp tục sắp xếp phường, xã ở thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, thời gian qua có thông tin thành phố còn 48 phường và 4 xã không đủ điều kiện diện tích theo quy định phải tiếp tục sắp xếp.

Trước thông tin này, ông Trần Lưu Quang cho hay trước đây lãnh đạo TP.HCM đã cân nhắc, xem xét rất kỹ các tiêu chí khi sắp xếp phường, xã. TP.HCM có đặc thù đất chật, người đông, nên tiêu chí về diện tích ở một số địa bàn cụ thể chắc chắn không thể đáp ứng được.

Tuy nhiên, thành phố đã cân nhắc trên tổng thể nhiều nguyên tắc và nhiều tiêu chí khi sắp xếp và Trung ương đã phê duyệt việc sắp xếp này.

Cho nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định trong vài năm tới sẽ không có chuyện sắp xếp lại phường, xã nữa; mà tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hiện hữu.

"Mọi người hết sức yên tâm" - Bí thư Thành ủy TP.HCM nói và yêu cầu cán bộ, công chức các phường, xã tập trung làm việc.

Từ ngày 1/7/2025, sau khi thực hiện sắp xếp, hiện TP.HCM có 168 phường, xã, đặc khu. Trong đó có một số phường như Sài Gòn, Cầu Ông Lãnh, Diên Hồng, Bến Thành, Bình Tiên, Phú Nhuận, Phú Thọ, Đức Nhuận, Gia Định… không đủ điều kiện về diện tích nhưng có đặc thù về dân số.