Những ngày đầu hợp nhất, 'siêu phường' ở TP.HCM vận hành ra sao?

Phường Dĩ An là địa phương đông dân nhất (khoảng 227.817 người) trong 168 phường, xã của TP.HCM mới sau hợp nhất.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 3/7, tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dĩ An, người dân đến làm thủ tục xếp hàng từ sớm. Nhiều người có chút bỡ ngỡ khi lần đầu tiên đến làm thủ tục tại “siêu phường” của TP.HCM.

Bà Trần Thị Thanh Thủy - Chủ tịch UBND phường Dĩ An cho biết, để Trung tâm Phục vụ hành chính công vận hành tốt, cán bộ ở đây đã được tập huấn rất kỹ. Phường cũng đã mạnh dạn ứng trước kinh phí để nâng cấp tốc độ đường truyền để phục vụ những ngày đầu vận hành bởi nếu không nâng cấp sẽ dễ xảy ra tình trạng nghẽn mạng.

Từ ngày 1/7, cùng với các địa phương trên cả nước, bộ máy chính quyền TP.HCM mới sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức vận hành.

Trong 168 phường, xã, đặc khu của TP.HCM, phường Dĩ An là phường đông dân nhất với quy mô dân số hiện nay là 227.817 người, diện tích tự nhiên là 21,38 km2.

Phường Dĩ An mới sau sắp xếp được hình thành từ các phường Dĩ An, An Bình và các khu phố Chiêu Liêu, Chiêu Liêu A, Đông Chiêu, Đông Chiêu A, Tân Long, Đông Tác thuộc phường Tân Đông Hiệp (Bình Dương trước đây).