(VTC News) -

Chiều 1/7, HĐND TP.HCM khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức kỳ họp thứ nhất - kỳ họp đầu tiên sau khi TP.HCM chính thức hợp nhất với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, dưới sự điều hành của ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TPHCM. Tại đây, nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tổ chức bộ máy chính quyền đô thị mở rộng đã được thông qua.

Thành lập 4 ban chuyên trách HĐND TP.HCM

Tại kỳ họp, HĐND TP.HCM đã thông qua dự thảo Nghị quyết về việc thành lập 4 ban chuyên trách, bao gồm: Ban Pháp chế, do bà Phạm Quỳnh Anh làm Trưởng ban;

Ban Kinh tế - Ngân sách, do ông Nguyễn Công Danh làm Trưởng ban; Ban Văn hóa - Xã hội, do ông Cao Thanh Bình làm Trưởng ban; Ban Đô thị, do bà Nguyễn Thị Thanh Vân làm Trưởng ban.

HĐND TP.HCM thông qua loạt nghị quyết quan trọng sau hợp nhất.

Cùng với đó, HĐND TP.HCM cũng thông qua Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM. Đây là cơ quan tương đương cấp sở, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND TP.HCM.

Văn phòng này có chức năng tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND TP.HCM, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND TP.HCM.

Thành lập 15 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND TP.HCM

HĐND TP.HCM cũng thông qua Nghị quyết thành lập 15 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND TP.HCM, gồm: Văn phòng UBND TP.HCM, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Thanh tra TP.HCM, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Dân tộc và Tôn giáo

Tại kỳ họp, HĐND TP.HCM cũng thông qua Nghị quyết về việc chỉ định các Ủy viên UBND TP.HCM, gồm: Chánh Thanh tra TP.HCM Trần Văn Bảy; Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Dương Hồng Thắng; Giám đốc Công an TP.HCM Mai Hoàng;

Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM Vũ Văn Điền; Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Văn Đồng; Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Hồng Hạnh; Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền; Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Thị Ánh Hoa; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu; Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Phạm Khánh Phong Lan;

Giám đốc Sở Xây dựng Võ Hoàng Ngân; Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Công Vinh; Giám đốc Sở Công Thương Bùi Tá Hoàng Vũ; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đình Thắng; Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thế Thuận.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh, việc sắp xếp lại bộ máy chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là bước đi cần thiết.

Sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, đột phá trong cải cách tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, tạo nền tảng thuận lợi cho sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững của vùng đô thị hóa cao nhất cả nước, hướng đến mục tiêu phục vụ người dân một cách thực chất và hiệu quả hơn.

"Kỳ họp rất đặc biệt, diễn ra trong thời khắc vô cùng ý nghĩa"

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết, ngay sau lễ công bố các nghị quyết và quyết định của Trung ương và địa phương về việc sắp xếp đơn vị hành chính, thành lập tổ chức đảng và chỉ định nhân sự diễn ra hôm qua (30/6), Thường trực HĐND TP.HCM đã khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị cho kỳ họp đầu tiên.

“Đây là kỳ họp rất đặc biệt, diễn ra trong thời khắc vô cùng ý nghĩa, đánh dấu việc TP.HCM và cả nước hoàn tất quá trình chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7”, ông Võ Văn Minh phát biểu.

Theo ông Võ Văn Minh, công tác sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn, mang tầm chiến lược, nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, hướng đến mục tiêu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh.

Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh, nhiệm vụ đầu tiên và đặc biệt quan trọng trong kỳ họp lần này là kiện toàn bộ máy của HĐND và UBND TP.HCM.

Trong đó, HĐND TP.HCM sẽ tiến hành công bố các chức danh lãnh đạo chủ chốt của chính quyền thành phố khóa X, quyết định thành lập các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND TP.HCM, các Ban chuyên trách của HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND TP.HCM. Đồng thời, HĐND cũng sẽ xem xét và thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2025.

“Kỳ họp lần này có ý nghĩa đặc biệt, với những nội dung trọng tâm liên quan trực tiếp đến việc tổ chức bộ máy chính quyền TP.HCM trong giai đoạn mới của nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ tọa kỳ họp đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân thành phố, thực hiện quyền giám sát, thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng để thông qua những quyết sách đúng đắn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cử tri đã tin tưởng giao phó”, ông Võ Văn Minh khẳng định.