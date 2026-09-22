Bí thư Trần Lưu Quang: Bộ máy chính quyền TP.HCM đang 'mượt mà', minh bạch hơn

(VTC News) -

Phát biểu kết luận Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 9, nhiệm kỳ 2025-2030 chiều 22/9, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho rằng qua 3/4 chặng đường của năm 2026, Thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thành phố được giao rất nhiều việc, trong đó, những việc rất khó, có những việc làm được “mang tính chất cách mạng”, bởi thay đổi cả về tư duy, hành vi và phương thức vận hành của cả bộ máy trong mô hình chính quyền 2 cấp.

Cán bộ “bớt” nghĩ chuyện mình ở đâu tới

Qua thực tiễn vận hành, ông Trần Lưu Quang cho rằng có thể thấy bộ máy chính quyền của TP.HCM ngày càng “mượt mà” hơn, minh bạch hơn. Người dân và doanh nghiệp, cả cán bộ công chức hào hứng, thấy tự tin hơn và say mê hơn với công việc của mình; tự tin đảm đương các nhiệm vụ lớn hơn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghị Thành ủy TP.HCM chiều 22/9.

TP.HCM đã có những điểm sáng rất lớn, trong đó sáng nhất là đã tận dụng tốt các Nghị quyết của Quốc hội để có những sản phẩm cụ thể. Đó là nền tảng quan trọng để Thành phố trình Quốc hội ban hành Luật Phát triển đô thị. Thành phố đang và đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc áp dụng những cơ chế rất đặc biệt của Luật cho phát triển.

Bí thư Trần Lưu Quang cũng cho biết trong nhiều kết quả đạt được, ông đánh giá rất cao những chính sách an sinh xã hội mang tính nghĩa tình mà TP.HCM đã triển khai. Đó là cấp bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 18 tuổi và người trên 65 tuổi; hỗ trợ bệnh nhân chạy thận nhân tạo là người nghèo, người già, trẻ em; hỗ trợ trẻ bệnh ung thư; đồng thời triển khai chính sách cho mượn sách giáo khoa...

Trong lĩnh vực giao thông công cộng, việc TP.HCM miễn vé xe buýt giúp lượng người sử dụng xe buýt tăng 49% so với cùng kỳ. Số lượng tăng này đồng người bớt xe gắn máy. Bước đầu thấy được chi phí hỗ trợ người dân đi xe buýt rất ý nghĩa.

Đây là những chính sách thể hiện rõ tinh thần chăm lo cho người dân của Thành phố.

“Đặc biệt, nhận định cá nhân của tôi là sau 1 năm sáp nhập, tâm lý địa phương, vùng miền của cán bộ, đã được gỡ bỏ. Cán bộ đã ‘bớt’ nghĩ chuyện mình ở đâu tới. Tôi tự tin nói điều này bởi cán bộ của TP.HCM đã cơ bản vượt qua tư duy về vùng miền, gốc gác, cùng nhau nắm tay và đồng lòng vì sự phát triển của Thành phố”, ông Trần Lưu Quang nói.

Thành phố cũng đã từng bước có những đổi mới trong phương thức điều phối và xử lý công việc hiệu quả hơn.

Hội nghị Thành ủy lần 9 chiều 22/9 bàn nhiều nội dung quan trong về hoàn thiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế cuối năm của TP.HCM.

Chính quyền địa phương, sở ngành sắp xếp, bố trí lại bộ máy vận hành hợp lý hơn. Thành phố cũng đã áp dụng vị trí việc làm gắn với KPI, tạo cơ sở để đánh giá công việc theo kết quả thực hiện.

“Đặc biệt, không thể nói khác được là trong các số liệu thống kê đến thời điểm này đều khẳng định tốc độ tăng trưởng và những giá trị Thành phố đạt được đều mang tính kỷ lục từ trước đến nay. Từ tăng trưởng GRDP, thu ngân sách, giải ngân đầu tư công đều rất cao.

Người dân, doanh nghiệp phấn khởi, tin tưởng, kỳ vọng vào sự thay đổi của Thành phố. Thường vụ Thành ủy ghi nhận, trân trọng và biểu dương những kết quả đã đạt được của Thành phố ”, Bí thư Trần Lưu Quang khẳng định.

Thực hiện 3 chỉ tiêu lớn

Nhiệm vụ trong 3 tháng còn lại của năm, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang yêu cầu tập trung 6 nội dung trọng tâm để thực hiện 3 chỉ tiêu lớn là đảm bảo tăng trưởng GRDP 10,7%; thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng và giải ngân đầu tư công đạt 100% kế hoạch vốn.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, các chỉ tiêu này là thách thức vô cùng lớn với Thành phố nhưng cơ hội đạt được không phải là không có.

Đầu tư công và đầu tư tư nhân đang được TP.HCM triển khai quyết liệt, với hàng loạt dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị, tạo dư địa cho giai đoạn phát triển mới.

Quý 4 của năm luôn là quý có tốc độ tăng trưởng cao, có khả năng tạo ra sự bứt phá mạnh nhất.

Đặc biệt, từ ngày 1/10, cũng là đầu quý 4, Luật Phát triển đô thị có hiệu lực, cùng hàng loạt các nghị quyết HĐND Thành phố vừa thông qua, sẽ góp phần tháo gỡ ngay những vướng mắc tồn đọng. Rất nhiều nhà đầu tư, nhiều sở ngành, địa phương đang chờ đợi không khí mới cùng Thành phố.

Bí thư Trần Lưu Quang cũng nhấn mạnh TP.HCM đóng góp khoảng 24% GDP của cả nước. Nếu TP.HCM tăng 1% GRDP thì sẽ đóng góp khoảng 0,55% cho tăng trưởng của cả nước. Ngược lại, nếu Thành phố giảm 1%, thì 33 tỉnh, thành phố còn lại, mỗi tỉnh phải gánh thêm khoảng 0,25 điểm phần trăm để bù. Vì vậy, Thành phố tuyệt đối không được lùi bước.

Bí thư Trần Lưu Quang cho rằng không đặt câu hỏi “có được hay không”, mà phải bàn “làm như thế nào để đạt được”. Đây không chỉ là trách nhiệm với riêng TP.HCM, mà còn là trách nhiệm của Thành phố đối với cả nước.

Ông yêu cầu lãnh đạo Thành phố phải tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng và những khiếu kiện của người dân. Giải tỏa tâm lý lo ngại cho cán bộ, giúp cán bộ yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ làm việc gì thì phải làm cho ra việc đó, nói đi đôi với làm, qua đó củng cố niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân. Người dân sẽ tin khi thấy những việc cụ thể được giải quyết và những cam kết được thực hiện bằng kết quả thực tế.

Bí thư Trần Lưu Quang lưu ý các giải pháp để tạo bứt phá tăng trưởng trong quý cuối năm. Trong đó với quản lý thu ngân sách, ông yêu cầu phải thu đúng, thu đủ các khoản nợ đọng kéo dài nhiều năm, đặc biệt là các khoản nợ của doanh nghiệp nước ngoài nhưng không được tận thu.

Lãnh đạo Thành uỷ TP.HCM cũng lưu ý thu ngân sách phải đi đôi với việc doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực để tái sản xuất, duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh nhiệm vụ tăng trưởng, Thành phố phải chuẩn bị những nền tảng cho giai đoạn phát triển dài hạn. Bao gồm chuẩn bị nguồn nhân tài là nhà khoa học; chuyên gia giỏi; cán bộ có kỹ năng công nghệ...