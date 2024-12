Bị cáo Trịnh Văn Quyết đổ bệnh, phiên toà phúc thẩm vụ FLC tạm hoãn

(VTC News) -

Ngày 26/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.

Phiên toà mở để xét đơn kháng cáo của bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) và 23 bị cáo khác cùng nhiều bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Tại phần thủ tục, thư ký phiên tòa thông báo bị cáo Trịnh Văn Quyết có đơn xin vắng mặt.

Đại diện trại tạm giam T16 thông báo ngày 11/12, đơn vị nhận được lệnh trích xuất của TAND Cấp cao tại Hà Nội về việc trích xuất 23 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC để xét xử phúc thẩm ngày 26/12, đến khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm.

Đến ngày 23/12, Trại tạm giam T16 có công văn về việc xác nhận tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Trịnh Văn Quyết đang điều trị tại khoa Lao, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an.

Bị cáo Trịnh Văn Quyết tại phiên toà sơ thẩm.

Ngày 24/12, Bệnh viện 19-8 có công văn trả lời trại tạm giam về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Trịnh Văn Quyết. Theo đó, bệnh nhân Trịnh Văn Quyết đang điều trị nội trú tại khoa Lao với chẩn đoán bệnh hen phế quản, lao phổi, dị ứng thuốc lao, ho ra máu do lao, viêm gan, suy thận do thuốc lao, viêm dạ dày, rối loạn tiêu hóa do thuốc lao.

"Hiện tại tình trạng bệnh nhân còn khó thở, được truyền dẫn khí rung, thở ôxy. Tình trạng suy thận, viêm gan, dị ứng thuốc lao cần theo dõi sát, do đó bệnh nhân cần được điều trị và theo dõi tích cực tại bệnh viện. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân chưa đủ điều kiện để ra viện", đại diện Trại tạm giam T16 thông tin.

Trước phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trịnh Văn Quyết có đơn xin hoãn xét xử. Trong đơn, cựu Chủ tịch FLC trình bày "sức khỏe đang không được tốt để có thể tới tham dự phiên tòa phúc thẩm".

Bị cáo Trịnh Văn cho biết trong quá trình điều trị bệnh lao ác tính, do dị ứng thuốc nên bị ho ra máu, viêm gan, viêm dạ dày, suy thận cấp và đang phải điều trị tích cực. Đáng chú ý, cựu Chủ tịch FLC khẳng định dù sức khỏe không tốt nhưng trong thời gian qua bị cáo vẫn giữ quyết tâm và ý thức về việc khắc phục bằng được toàn bộ hậu quả vụ án trong thời gian sớm nhất có thể.

Trong đơn, bị cáo Quyết thể hiện đã nộp hơn 600 tỷ đồng khắc phục hậu quả và thời gian tới sẽ thu xếp thêm tiền để hoàn thành việc khắc phục. "Tôi sẽ sử dụng nguồn tiền tài sản hỗ trợ giúp đỡ từ anh em, họ hàng, bạn bè, cộng thêm giá trị các tài sản của tôi hiện đang bị kê biên, phong tỏa trong vụ án này là đủ để khắc phục toàn bộ hậu quả", bị cáo Quyết trình bày trong đơn gửi tòa.

Sau ít phút hội ý, HĐXX thông báo hoãn phiên phúc thẩm, chưa xác định thời gian mở lại.

Bản án sơ thẩm thể hiện, từ tháng 5/2017 đến tháng 1/2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng để lập hồ sơ, thủ tục thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng.

Các bị cáo sau đó thực hiện chuỗi hành vi thao túng thị trường đối với 5 mã cổ phiếu là AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Sau khi giá cổ phiếu tăng, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán cổ phiếu, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty Faros (mã cổ phiếu ROS), các công ty thuộc Tập đoàn FLC và người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, để thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ góp vốn, qua đó nâng khống vốn điều lệ của Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.