Dịch bệnh Chikungunya bùng phát ở nhiều nước, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

(VTC News) -

Theo Bộ Y tế, dịch bệnh Chikungunya có xu hướng gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Đáng chú ý, Trung Quốc ghi nhận hơn 4.800 ca mắc trong nửa đầu năm 2025 tại tỉnh Quảng Đông. Đây là đợt bùng phát lớn nhất từ trước đến nay. Tại Singapore, số ca mắc cũng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát đi cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng của Chikungunya, với các đợt bùng phát lớn được ghi nhận tại Ấn Độ Dương và một số khu vực khác ở Châu Phi, Nam Á và Châu Âu.

Mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh Chikungunya nào trong cộng đồng, Bộ Y tế nhận định nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan nhanh chóng là rất cao. Nguyên nhân là do muỗi Aedes (véc tơ truyền bệnh) đang vào thời kỳ cao điểm, cùng với việc lượng khách du lịch đi và đến Việt Nam tăng cao trong mùa hè.

Muỗi Aedes (véc tơ truyền bệnh) đang vào thời kỳ cao điểm là yếu tố khiến dịch bệnh có thể lây lan diện rộng. (Ảnh minh hoạ)

Trước tình hình này, Bộ Y tế chủ động chỉ đạo các Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur và Sở Y tế các tỉnh, thành phố triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh. Công tác giám sát dịch bệnh được siết chặt tại các cửa khẩu, cộng đồng, điểm du lịch và cơ sở y tế. Đặc biệt, các trường hợp nhập cảnh từ vùng có dịch sẽ được theo dõi sát sao để phát hiện sớm và xử lý kịp thời.

Bộ Y tế cũng liên hệ với WHO và CDC Hoa Kỳ để cập nhật thông tin dịch bệnh, đồng thời mời các chuyên gia quốc tế và trong nước họp đánh giá nguy cơ, đề xuất các hoạt động phòng chống phù hợp. Vụ Hợp tác quốc tế cũng đề nghị các tổ chức này hỗ trợ sinh phẩm, hóa chất chẩn đoán và kỹ thuật.

Tại các địa phương, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường tuyên truyền lồng ghép hoạt động phòng chống Chikungunya với chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết. Cần vận động người dân dọn dẹp vật liệu phế thải, lật úp dụng cụ chứa nước không cần thiết để hạn chế nơi muỗi đẻ trứng.

Đồng thời, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh được giao nhiệm vụ hoàn thiện hướng dẫn chuyên môn và tập huấn cho cán bộ y tế, các địa phương cần chuẩn bị đầy đủ thuốc, máy móc, thiết bị và vật tư y tế để điều trị bệnh nhân kịp thời.

Virus chikungunya lây lan qua muỗi Aedes. (Ảnh: Báo Tin tức)

Để chủ động phòng, chống bệnh Chikungunya, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp sau:

Đối với người trở về từ vùng dịch, cần tự theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày. Nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt cao đột ngột, đau khớp, nổi ban, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị.

Đối với người dân tại cộng đồng, cần đậy kín các dụng cụ chứa nước, thường xuyên thau rửa và thay nước bình hoa. Cần loại bỏ vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên xung quanh nhà. Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt, ngay cả vào ban ngày. Mọi người cũng cần tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi. Khi bị sốt, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà.

Khi đi du lịch, công tác tại các vùng đang có dịch, người dân cần chủ động phòng tránh muỗi đốt. Khi trở về, cần theo dõi sức khỏe và thông báo cho cơ quan y tế nếu có các triệu chứng nghi ngờ.