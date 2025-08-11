Người đi từ vùng dịch Chikungunya cần theo dõi sức khỏe 12 ngày

(VTC News) -

Dịch bệnh Chikungunya, do virus CHIKV gây ra, đang bùng phát tại nhiều khu vực trên thế giới, đặc biệt là ở các đảo thuộc Ấn Độ Dương, châu Phi, Nam Á, châu Âu và gần đây nhất là Trung Quốc.

Theo ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, người dân từ các quốc gia có dịch cần chủ động theo dõi sức khỏe trong 12 ngày sau khi trở về Việt Nam.

Các triệu chứng như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, viêm khớp và phát ban cần được theo dõi chặt chẽ. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, người dân phải đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.

Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh trong cộng đồng, nhưng nguy cơ dịch xâm nhập qua người nhập cảnh và lây lan qua muỗi Aedes là rất cao. Loại muỗi này đã có mặt tại nhiều địa phương trong nước, đồng thời mùa mưa tại các quốc gia Bắc bán cầu tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của muỗi.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát tại cửa khẩu và cộng đồng, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp phòng tránh muỗi như đậy kín dụng cụ chứa nước, diệt lăng quăng, loại bỏ vật liệu phế thải, và ngủ màn, mặc quần áo dài chống muỗi. Người dân cần tuân thủ các biện pháp này để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.

Các triệu chứng bệnh Chikungunya thường xuất hiện sau 4-8 ngày từ khi bị muỗi nhiễm bệnh đốt, với biểu hiện chính là sốt cao, đau khớp dữ dội, mệt mỏi và phát ban. Mặc dù có nhiều điểm tương đồng với sốt xuất huyết, Chikungunya thường gây sưng và đau khớp rõ rệt hơn.

Theo cảnh báo từ Tổ chức y tế thế giới, virus Chikungunya đang lan rộng nhanh chóng, đặc biệt là ở các đảo La Réunion và Mayotte thuộc Ấn Độ Dương, đe dọa sức khỏe cộng đồng toàn cầu.