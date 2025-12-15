Bên trong chuyến bay đặc biệt vừa hạ xuống sân bay Long Thành

Việc chuyến bay hạ cánh an toàn được xem là bước kiểm chứng quan trọng, khẳng định các hạng mục then chốt của sân bay Long Thành đã sẵn sàng đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn, an ninh hàng không trước khi chính thức được đưa vào khai thác.