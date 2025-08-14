Danh tính nữ chủ tịch đầu tiên ở V.League mới 24 tuổi

(VTC News) -

Câu lạc bộ Ninh Bình công bố chủ tịch mới trong lễ xuất quân mùa giải 2025-2026. Gương mặt ra mắt trên cương vị lãnh đạo đứng đầu đội bóng đất cố đô khiến cộng đồng mạng bất ngờ.

Người giữ chức chủ tịch của câu lạc bộ Ninh Bình là Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, sinh năm 2001. Cô trở thành chủ tịch nữ đầu tiên tại V.League, cũng là người trẻ tuổi nhất từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo đứng đầu một câu lạc bộ thuộc giải đấu chuyên nghiệp hạng cao nhất của bóng đá Việt nam.

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh là con gái của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy, cổ đông sáng lập và từng là chủ doanh nghiệp tài trợ câu lạc bộ Ninh Bình.

Đội bóng đất cố đô Hoa Lư là tân binh của V.League mùa giải 2025-2026. Mùa trước, CLB Ninh Bình lập kỷ lục ở giải Hạng Nhất khi giành chức vô địch với thành tích bất bại.

Trong 20 trận đấu, đội bóng của Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm giành 19 chiến thắng và chỉ có một trận hòa. Họ trở thành câu lạc bộ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam vô địch hạng chuyên nghiệp với thành tích không thua trận nào.

Bước vào mùa giải đầu tiên ở V.League, CLB Ninh Bình có sự chuẩn bị kỹ lưỡng bằng những tân binh chất lượng cao. Đội bóng này chiêu mộ Nguyễn Đức Chiến, Châu Ngọc Quang, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho - những cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam.

Bản hợp đồng đáng chú ý nhất của câu lạc bộ Ninh Bình là tiền vệ Chung Nguyen Do. Cầu thủ Việt kiều từng thi đấu ở giải vô địch quốc gia của Bulgaria được định giá tới 12 tỷ đồng theo hệ thống dữ liệu của Transfermarkt. Chung Nguyen Do đủ điều kiện để thi đấu cho U23 Việt Nam tại SEA Games 33 nếu được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập.

Đội bóng cố đô cũng chia tay huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng. Họ bổ nhiệm ông Gerard Albadalejo người Tây Ban Nha vào vị trí "thuyền trưởng".