Dàn sao 'phủi' Việt Nam tranh cúp với Thái Lan, Malaysia

(VTC News) -

Giải bóng đá 7 người quốc tế Bia Saigon Dragon Cup 2025 lần thứ ba được tổ chức tại TP.HCM với sự tham dự của 3 đội bóng. Đội tuyển bóng đá 7 người Việt Nam lần lượt so tài với đại diện của Malaysia và Thái Lan. Các trận đấu diễn ra từ 15/8 đến 17/8 tại sân vận động Gia Định (TP.HCM).

Bóng đá 7 người - hình thành từ phong trào - là một trong những loại hình thể thao đặc sắc của Việt Nam. Giải bóng đá 7 người quốc tế được tổ chức nhằm lan tỏa, nâng tầm "đặc sản" này ra quy mô khu vực, chung tay phát triển phong trào tập luyện và thi đấu bóng đá, tạo sân chơi chuyên nghiệp, đẩy mạnh sự giao lưu chuyên môn đồng thời góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh bóng đá, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam ra khu vực, thế giới.

Đại diện các đội tuyển tham dự giải.

Đội tuyển bóng đá 7 người Việt Nam là được tuyển chọn từ những cầu thủ xuất sắc nhất trong hệ thống giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2025 do công ty VietFootball tổ chức. Đây đều là những gương mặt quen thuộc trong cộng đồng bóng đá phong trào, còn gọi là bóng đá "phủi" trên cả nước. Hiện tại, hệ thống giải đấu quốc gia của bóng đá 7 người đã phát triển chia thành 8 khu vực gồm: Miền Bắc (tổ chức tại Hà Nội), miền Nam (TP.HCM), Tây Nguyên (Bình Định), miền Tây (Cần Thơ), Đông Bắc Bộ (Hải Phòng), Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa), Trung Trung Bộ (Đà Nẵng) và Nam Trung Bộ (Khánh Hòa).

Trong ngày khai mạc (15/8), đội tuyển bóng đá 7 người Việt Nam thi đấu với đối thủ đến từ Malaysia. Ngày 16/8, đội Malaysia so tài với Thái Lan. Ngày 17/8, giải đấu khép lại sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Các đội bóng chỉ thi đấu một lượt với nhau, tính điểm xếp hạng chung cuộc.

Cách đây ít ngày, đội tuyển bóng đá 7 người Việt Nam - mang tên gọi VPL Dream Team - vừa so tài với các ngôi sao, cựu tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Tiến Linh... trong trận đấu giao hữu từ thiện. Đây là màn khởi động của dàn sao "phủi" trước khi bước vào giải đấu quốc tế.