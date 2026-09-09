Bé gái 11 tháng tuổi mất tích tại sạp quần áo từ thiện ở An Giang

Công an xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) đã phát thông báo truy tìm bé Nguyễn Thị Minh Thư (11 tháng tuổi), sau khi bé mất tích tại một sạp quần áo từ thiện trên Quốc lộ 80B.

Theo hồ sơ vụ việc, đầu giờ chiều 7/9, chị Nguyễn Thị Mỹ Hảo đẩy xe đưa con gái là Nguyễn Thị Minh Thư đi bán vé số ven Quốc lộ 80B. Khi đến khu vực ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Xương, Hảo dừng lại tại một sạp quần áo cũ miễn phí và để bé Thư dưới nền gần đó rồi vào lựa quần áo.

Trong lúc Hảo đang lựa đồ, một người đàn ông đi xe máy chở theo một phụ nữ đến sạp và bắt chuyện, hỏi nơi ở của Hảo và đề nghị cho họ nhận nuôi cháu bé. Hảo không đồng ý.

Công an xã Vĩnh Xương phát thông báo truy tìm bé Nguyễn Thị Minh Thư, 11 tháng tuổi.

Sau đó, ông Đ.V.L. (57 tuổi, chủ sạp quần áo) chạy xe đến. Thấy Hảo đang lấy quần áo, còn bé Thư bò dưới nền, ông L. la Hảo vì cho rằng chị thường xuyên đến lấy nhiều quần áo cũ.

Hảo vội đưa quần áo lên xe rồi đẩy xe rời đi, để bé Thư lại. Ông L. gọi Hảo quay lại đón con nhưng Hảo nói sẽ quay lại bế cháu sau. Ông L. sau đó chạy xe đi. Khi Hảo quay lại, không thấy con nên trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Xương nhanh chóng đến hiện trường xác minh, làm việc với những người liên quan, trích xuất camera tại khu vực xảy ra vụ việc và dọc tuyến đường nghi vấn.

Công an xã Vĩnh Xương đã phát thông báo truy tìm bé Nguyễn Thị Minh Thư. Bé có tóc cắt ngắn, vai phải có một vết bớt màu xanh, nặng khoảng 9,3kg.

Công an xã Vĩnh Xương đề nghị người dân, cơ quan, tổ chức phối hợp tìm kiếm.