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Xuất bản ngày 30/08/2026 10:19 AM
Xuất bản ngày 30/08/2026 10:19 AM

Thiếu nữ 16 tuổi mất liên lạc nhiều ngày, để lại bức thư trước khi rời đi

Công an phường tại Đồng Nai phát đi thông báo tìm kiếm thiếu nữ 16 tuổi mất liên lạc với gia đình nhiều ngày, trước khi rời đi có để lại một bức thư.

Công an phường Trảng Bom (TP Đồng Nai) mới đây phát thông báo tìm kiếm em Nguyễn Thị Ngọc Hân (16 tuổi, ngụ khu phố Sông Trầu 2, phường Trảng Bom) sau nhiều ngày mất liên lạc với gia đình.

Nguyễn Thị Ngọc Hân mất liên lạc với gia đình nhiều ngày. (Ảnh: CATB)

Nguyễn Thị Ngọc Hân mất liên lạc với gia đình nhiều ngày. (Ảnh: CATB)

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước khi rời khỏi nhà, em Hân có để lại một bức thư cho biết sẽ đi làm trong một thời gian. Tuy nhiên, từ đó đến nay, gia đình không thể liên lạc cũng chưa nắm được thông tin về nơi em đang sinh sống, làm việc.

Công an phường Trảng Bom đề nghị người dân trên địa bàn cũng như các khu vực lân cận phối hợp cung cấp thông tin nếu phát hiện hoặc gặp em Hân.

Mọi thông tin liên quan đến Nguyễn Thị Ngọc Hân có thể liên hệ trực tiếp Công an phường Trảng Bom qua số điện thoại 0251.628.4888.

(Nguồn: Vietnamnet)

Link: https://vietnamnet.vn/thieu-nu-16-tuoi-mat-lien-lac-nhieu-ngay-de-lai-buc-thu-truoc-khi-roi-di-2550703.html

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