Bầu 75 uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII

Chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với sự nhất trí cao, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 75 người.

Tiếp đó, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVIII. Kết quả, Đại hội đã bầu đủ 75 đồng chí vào Ban Chấp hành với số phiếu tập trung, tỷ lệ cao; đồng chí Bí thư Thành ủy đạt số phiếu cao nhất, 99,27%.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII.

Ngay sau phiên làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII.

Ngày mai (17/10), Đại hội sẽ tiếp tục làm việc với các nội dung chính gồm: Báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Thảo luận tại Hội trường; Ban Chấp hành Đảng bộ TP khoá XVIII ra mắt Đại hội; thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn bỏ phiếu bầu cử.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII - nhiệm kỳ 2025-2030

1. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội

2. Ông Hà Minh Hải, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

3. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

4. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

5. Ông Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

6. Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

7. Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

8. Ông Trần Thanh Hà, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội

9. Ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công thương Hà Nội

10. Ông Nguyễn Xuân Lưu, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội

11. Ông Nguyễn Chí Lực, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội

12. Bà Phạm Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội

13. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP. Hà Nội

14. Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở NN-MT Hà Nội

15. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội

16. Ông Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội

17. Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội

18. Đỗ Anh Tuấn, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội

19. Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

20. Ông Trần Đức Hoạt, Chánh Thanh tra TP. Hà Nội

21. Ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội

22. Nguyễn Doãn Toản, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội

23. Bà Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội

24. Ông Đào Thịnh Cường, Viện trưởng Viện KSND TP. Hà Nội

25. Bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội

26. Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

27. Ông Trần Đình Cảnh, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội

28. Ông Nguyễn Xuân Kỳ, Chánh án TAND TP. Hà Nội

29. Ông Vũ Đăng Định, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Hoàn Kiếm

30. Bà Phạm Hải Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội, Chủ tịch Hội Nông dân TP. Hà Nội

31. Ông Nguyễn Việt Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm

32. Bà Trần Thị Phương Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Cầu Giấy

33. Ông Nguyễn Xuân Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Hoàng Mai

34. Ông Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Đống Đa

35. Bà Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội

36. Ông Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

37. Ông Đường Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Việt Hưng

38. Ông Lê Thanh Nam, Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội

39. Ông Lê Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Thất

40. Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội

41. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng Hà Nội

42. Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội

43. Ông Bùi Duy Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn

44. Ông Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh

45. Ông Nguyễn Minh Long, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

46. Ông Nguyễn Quang Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Từ Liêm

47. Ông Lê Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

48. Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Chương Mỹ

49. Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội

50. Ông Nguyễn Trúc Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Đồng

51. Ông Phạm Quang Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Ba Đình

52. Ông Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Hà Đông

53. Ông Vũ Hà, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội

54. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Nghĩa Đô

55. Ông Trần Đức Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn

56. Ông Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thanh

57. Ông Vũ Mạnh Cường, Phó cục trưởng cục thuế, Trưởng thuế TP. Hà Nội

58. Ông Nguyễn Doãn Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thọ

59. Ông Nguyễn Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội

60. Bà Bùi Thị Thu Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Đình

61. Ông Nguyễn Đình Khuyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Tây Hồ

62. Ông Bùi Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Hồng Hà

63. Ông Nguyễn Danh Duyên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Hà Nội

64. Bà Chu Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Hai Bà Trưng

65. Ông Nguyễn Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Xuyên

66. Ông Duy Hoàng Dương, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND TP. Hà Nội

67. Ông Bùi Hoàng Phan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Oai

68. Ông Lưu Ngọc Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Thượng Cát

69. Ông Nguyễn Tiến Thiết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa

70. Ông Phạm Tuấn Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Cửa Nam

71. Ông Vũ Xuân Hùng, Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội

72. Ông Nguyễn Tiến Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Trì

73. Ông Nguyễn Hoàng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức

74. Ông Nguyễn Văn Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ô Diên

