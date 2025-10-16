Bầu 75 uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII

Chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Với sự nhất trí cao, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 75 người.
Tiếp đó, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVIII. Kết quả, Đại hội đã bầu đủ 75 đồng chí vào Ban Chấp hành với số phiếu tập trung, tỷ lệ cao; đồng chí Bí thư Thành ủy đạt số phiếu cao nhất, 99,27%.
Ngay sau phiên làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII.
Ngày mai (17/10), Đại hội sẽ tiếp tục làm việc với các nội dung chính gồm: Báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Thảo luận tại Hội trường; Ban Chấp hành Đảng bộ TP khoá XVIII ra mắt Đại hội; thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.
Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII - nhiệm kỳ 2025-2030
1. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội
2. Ông Hà Minh Hải, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội
3. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội
4. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội
5. Ông Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
6. Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội
7. Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội
8. Ông Trần Thanh Hà, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội
9. Ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công thương Hà Nội
10. Ông Nguyễn Xuân Lưu, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội
11. Ông Nguyễn Chí Lực, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội
12. Bà Phạm Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội
13. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP. Hà Nội
14. Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở NN-MT Hà Nội
15. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội
16. Ông Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội
17. Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội
18. Đỗ Anh Tuấn, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội
19. Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội
20. Ông Trần Đức Hoạt, Chánh Thanh tra TP. Hà Nội
21. Ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội
22. Nguyễn Doãn Toản, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội
23. Bà Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội
24. Ông Đào Thịnh Cường, Viện trưởng Viện KSND TP. Hà Nội
25. Bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội
26. Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội
27. Ông Trần Đình Cảnh, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội
28. Ông Nguyễn Xuân Kỳ, Chánh án TAND TP. Hà Nội
29. Ông Vũ Đăng Định, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Hoàn Kiếm
30. Bà Phạm Hải Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội, Chủ tịch Hội Nông dân TP. Hà Nội
31. Ông Nguyễn Việt Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm
32. Bà Trần Thị Phương Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Cầu Giấy
33. Ông Nguyễn Xuân Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Hoàng Mai
34. Ông Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Đống Đa
35. Bà Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội
36. Ông Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
37. Ông Đường Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Việt Hưng
38. Ông Lê Thanh Nam, Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội
39. Ông Lê Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Thất
40. Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội
41. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng Hà Nội
42. Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội
43. Ông Bùi Duy Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn
44. Ông Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh
45. Ông Nguyễn Minh Long, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội
46. Ông Nguyễn Quang Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Từ Liêm
47. Ông Lê Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội
48. Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Chương Mỹ
49. Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội
50. Ông Nguyễn Trúc Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Đồng
51. Ông Phạm Quang Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Ba Đình
52. Ông Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Hà Đông
53. Ông Vũ Hà, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội
54. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Nghĩa Đô
55. Ông Trần Đức Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn
56. Ông Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thanh
57. Ông Vũ Mạnh Cường, Phó cục trưởng cục thuế, Trưởng thuế TP. Hà Nội
58. Ông Nguyễn Doãn Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thọ
59. Ông Nguyễn Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội
60. Bà Bùi Thị Thu Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Đình
61. Ông Nguyễn Đình Khuyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Tây Hồ
62. Ông Bùi Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Hồng Hà
63. Ông Nguyễn Danh Duyên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Hà Nội
64. Bà Chu Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Hai Bà Trưng
65. Ông Nguyễn Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Xuyên
66. Ông Duy Hoàng Dương, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND TP. Hà Nội
67. Ông Bùi Hoàng Phan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Oai
68. Ông Lưu Ngọc Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Thượng Cát
69. Ông Nguyễn Tiến Thiết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa
70. Ông Phạm Tuấn Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Cửa Nam
71. Ông Vũ Xuân Hùng, Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội
72. Ông Nguyễn Tiến Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Trì
73. Ông Nguyễn Hoàng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức
74. Ông Nguyễn Văn Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ô Diên
