Bắt khẩn cấp 7 người trong vụ chạy ô tô tông vào đám đông ở TP.HCM

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong đó một đối tượng đã điều khiển ô tô tông vào nhóm người đang đứng trước quán, làm một người bị thương và nhiều phương tiện hư hỏng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 0h ngày 19/9/2026, Lê Miền Nam (sinh năm 1996, thường trú tại tỉnh Ninh Bình) cùng một số người bạn đến quán ăn trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán ăn uống.

7 đối tượng bị bắt khẩn cấp. (Ảnh: CACC)

Đến khoảng 4h30 cùng ngày, Nam lấy ô tô để rời đi. Trong quá trình lùi xe, ô tô do Nam điều khiển va chạm với xe mô tô của Đường Văn Nhựt (sinh năm 2004, thường trú tại tỉnh An Giang) đang để tại khu vực quán. Từ vụ va chạm, Nam và Thạch Khê Ma Rine (sinh năm 1995, thường trú tại tỉnh Trà Vinh) là nhân viên giữ xe của quán xảy ra cự cãi, sau đó dẫn đến xô xát.

Dù đã được bạn bè đi cùng can ngăn nhưng Nam chạy ra ngoài, điều khiển xe ô tô tông vào nhóm người đang đứng trước quán, khiến 1 người bị thương, nhiều xe mô tô tại khu vực bị hư hỏng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Chợ Quán đã có mặt tại hiện trường đưa tất cả các đối tượng có liên quan về trụ sở để làm việc; đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc và hành vi của từng cá nhân liên quan.

Lê Miền Nam tại cơ quan côgn an. (Ảnh: CACC)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng gồm: Lê Miền Nam, Đường Văn Nhựt và 5 đối tượng là nhân viên quán ăn Thạch Khê Ma Rine gồm Trần Tấn Đạt (sinh năm 2003, thường trú tại tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Văn Nam (sinh năm 2000, thường trú tại thành phố Cần Thơ), Nguyễn Văn Dô (sinh năm 2007, thường trú tại thành phố Cần Thơ), Phan Minh Thật (sinh năm 1998, thường trú tại thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Công an Thành phố đề nghị người dân khi phát sinh mâu thuẫn, va chạm trong sinh hoạt hoặc tham gia giao thông phải giữ bình tĩnh, giải quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật; tuyệt đối không tụ tập, sử dụng bạo lực hoặc có hành vi manh động để giải quyết mâu thuẫn.

Mọi hành vi coi thường pháp luật, gây mất an ninh, trật tự, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác sẽ được cơ quan Công an kiên quyết phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm.