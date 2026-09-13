Bắt giữ nghi phạm chém bạn nhậu tử vong ở Sơn La

(VTC News) -

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ Giàng A Si (SN 1980, trú tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La), người bị xác định liên quan vụ án giết người xảy ra tại phường Vân Sơn.

Trước đó, Công an phường Vân Sơn tiếp nhận tin báo của người dân về việc một người thuê trọ được phát hiện bất tỉnh trong phòng. Nạn nhân có thương tích ở vùng đầu, nghi bị chém nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi nhận tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Vân Sơn và các đơn vị chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết và các tài liệu liên quan.

Cơ quan chức năng lấy lời khai Giàng A Si (dấu X). (Ảnh: CACC)

Kết quả điều tra ban đầu xác định nạn nhân có một vết chém ở vùng thái dương bên trái. Nạn nhân mất nhiều máu và tử vong sau đó.

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, trong khi thời điểm xảy ra vụ việc không có người chứng kiến và người gây án đã rời khỏi hiện trường, lực lượng công an tập trung truy xét. Các tổ công tác rà soát dấu vết tại hiện trường, xác minh các mối quan hệ của nạn nhân và những diễn biến trước, sau thời điểm xảy ra vụ việc.

Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định Giàng A Si là người gây án. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai truy tìm và khoảng 24 giờ sau khi vụ việc xảy ra đã bắt giữ Si.

Thời điểm bị bắt, Si đang lẩn trốn tại một nhà trọ khác, cách nơi xảy ra vụ án khoảng 7km.

Tại cơ quan điều tra, Si khai nhận hành vi. Theo lời khai ban đầu, Si và nạn nhân cùng đi làm thuê, thường xuyên uống rượu với nhau. Do phát sinh mâu thuẫn cá nhân trong sinh hoạt, Si dùng dao chém vào đầu nạn nhân khiến người này tử vong. Sau đó, Si rời khỏi nơi gây án và tìm chỗ lẩn trốn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.