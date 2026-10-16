Bắt giữ 2 thanh niên giật điện thoại iPhone của du khách Italy

(VTC News) -

Công an TP Huế cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan vừa truy xét, bắt giữ 2 kẻ thực hiện hành vi cướp giật tài sản của 2 nữ du khách quốc tịch Italy.

Trước đó, khoảng 15h ngày 15/10, chị Miriam Monori (26 tuổi) và chị Lucrezia (28 tuổi), cùng mang quốc tịch Italy, đến Công an phường Phú Bài (TP Huế) trình báo việc bị cướp giật một điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 17 Pro Max màu xám khi đang lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 18A, theo hướng từ cầu Trường Hà lên Phú Bài.

Nguyễn Công Bình và Trần Lợi đang được đưa đi thực nghiệm lại hiện trường vụ án.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế khẩn trương phối hợp với Công an xã Phú Vang, Công an phường Phú Bài và Tổ tuần tra, kiểm soát 785 triển khai các biện pháp truy xét.

Lực lượng công an nhanh chóng xác định, bắt giữ hai kẻ liên quan gồm Nguyễn Công Bình (SN 1993, trú phường Thuận An, TP Huế, hiện ở xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) và Trần Lợi (SN 2000, trú phường Thuận An), đồng thời thu hồi chiếc điện thoại của 2 nữ du khách.

Các cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế trao trả tài sản bị cướp giật cho 2 nữ du khách.

Sau khi nhận lại tài sản, 2 nữ du khách nước ngoài bày tỏ niềm vui, sự cảm kích và gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an TP Huế vì nhanh chóng vào cuộc, truy xét và thu hồi tài sản bị mất.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phá thành công chuyên án đấu tranh làm rõ kẻ thực hiện vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại cửa hàng Điện Máy Xanh - chi nhánh Hải Ba, xã Vĩnh Định.

Vụ trộm xảy ra vào ngày 17/8, kẻ gian đột nhập vào bên trong cửa hàng, lấy trộm 33 điện thoại di động với tổng giá trị hơn 315 triệu đồng.

Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phá thành công chuyên án, làm rõ kẻ thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Nguyễn Tiến Khanh (SN 1975, trú phường Mỹ Thượng, TP Huế).

Tại cơ quan công an, Nguyễn Tiến Khanh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đáng chú ý, trước khi bị bắt, Nguyễn Tiến Khanh từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và bị tuyên phạt 16 năm tù giam và mới chấp hành xong án phạt tù vào ngày 29/3.